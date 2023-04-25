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Энтузиаст нашёл возможную причину выхода из строя Ryzen 7000X3D, обновление BIOS может не помочь
Исследователь дал рекомендации, как не остаться со сгоревшим процессором.
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Эпопея с внезапным выходом из строя игровых настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000X3D продолжается: так, ранее стало известно, что вслед за обладателями топовых Ryzen 9 7950X3D тревогу забили и владельцы моделей «помладше», столкнувшись с выгоранием процессора в одном и том же месте, причём вместе с сокетом материнской платы, что также подтвердили некоторые специалисты, а сегодня пользователь Reddit под ником MeekyuuMurder обнаружил возможную причину всех печалей обладателей Ryzen 7000X3D.

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Источник изображения: Wccftech

Настраивая свою систему, оснащённую процессором Ryzen 7 7800X3D и материнской платой производства Gigabyte с версией BIOS F5a, энтузиаст обнаружил, что после повышения напряжения SoC до 1.3 В в разделе AMD Overclocking в целях разгона оперативной памяти значение напряжения шины VDDCR, питающей всю «обвязку», превысило значение в 2 В, что после некоторого времени гарантированно выводит процессор из строя — пользователь заметил это уже в Windows, проверив показатели в HWiNFO64.

Номинальные значения


Значения после внесения изменений

Некоторые пользователи подтвердили слова исследователя, заявив, что после активации EXPO напряжения резко подскочили до достаточно опасных значений.

По мнению энтузиаста, основная проблема кроется в неверных алгоритмах AGESA или AMD OC, функции которых задействуют производители материнских плат для профилей разгона оперативной памяти EXPO/XMP или фирменных возможностей, изменяющих напряжения.

Источник изображений: Reddit, MeekyuuMurder

Всем обладателям процессоров серии Ryzen 7000X3D исследователь рекомендует отключить все функции EXPO/XMP и проверить значения напряжений и температурные показатели, а также обновить BIOS до свежей версии.

Известный специалист Игорь Валлосек (Igor Wallossek) также озаботился данной проблемой, изучив пострадавшие области вышедшего из строя представителя Ryzen 7000X3D и сделав вывод, что сгоревшие контакты питают ядро CPU (VDDCR), а один из пользователей сайта исследователя заметил, что, судя по всему, специалисты некоторых компаний, выпускающих системные платы, не внесли коррективы в алгоритмы работы AMD EXPO для Ryzen 7000X3D — если для «стандартных» Ryzen 7000 применяемые напряжения не были опасны, то для более чувствительных моделей с памятью 3D V-Cache они стали роковыми.

При этом пользователь советует устанавливать значения напряжений вручную, однако, как было выяснено ранее, это не всегда работает.

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Стоит отметить, что ряд производителей, а именно MSI, ASRock, ASUS и Gigabyte, ограничили значения напряжений CPU в новых прошивках, однако некоторые пользователи Reddit рапортуют, что как минимум свежая версия BIOS с порядковым номером 1202 для материнских плат ASUS в ряде случаев не помогает справиться с высокими напряжениями, поэтому с разгоном памяти и какими-либо манипуляциями в разрезе изменений напряжений стоит повременить до официальных заявлений AMD и её партнёров.

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#amd #ryzen 7000x3d
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