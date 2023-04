Впрочем, у модели от NVIDIA тоже есть козырь в рукаве.

Пока немецкие покупатели вовсю скупают не так давно дебютировавшие модели GeForce RTX 4070, а некоторые ритейлеры, напротив, пытаются заинтересовать своих потенциальных клиентов в покупке новинок, конкурирующий лагерь тоже не дремлет: как сообщает ресурс VideoCardz, топовая видеокарта AMD прошлого поколения продолжает терять в цене.

Источник изображения: Newegg

Так, несколько дней назад ASRock Phantom Gaming Radeon RX 6950 XT, наделённую тремя вентиляторами и отличающуюся небольшим заводским разгоном GPU (2324 МГц в boost-режиме), на заморской онлайн-площадке Newegg можно было приобрести за $610, что уже является неплохим предложением, однако сегодня данную модель имеется возможность заполучить уже за $600 благодаря задействованию специального промо-кода, что соответствует ценникам самых доступных моделей GeForce RTX 4070. Кроме того, покупатели видеоадаптера «красной команды» могут рассчитывать на бесплатную игру The Last of Us Part I.

Источник изображения: VideoCardz, Newegg

Стоит отметить, что при равных ценниках Radeon RX 6950 XT выгодно отличается от оппонентки более «весомым» объёмом видеобуфера (16 Гбайт против 12 Гбайт), что, согласно исследованию AMD, может стать преимуществом в современных и будущих играх, а также обходит конкурентку в стандартных задачах.

Впрочем, у GeForce RTX 4070 тоже есть сильные стороны: представительница семейства Ada Lovelace поддерживает новейшую технологию масштабирования DLSS 3, быстрее модели «красной команды» при задействовании трассировки лучей и характеризуется меньшим уровнем энергопотребления (200 Вт против 335 Вт).

Без сомнения, подобное снижение стоимости не может не радовать, позволяя не только приобрести производительную модель по приятному глазу ценнику, но и, судя по всему, являясь катализатором понижения цен на будущие продукты, что можно видеть на примере GeForce RTX 4060 Ti, которая, исходя из имеющейся информации, может оказаться весьма дешевле, чем предполагалось ранее.