Похоже, новинка не оправдала ожиданий.

Не успев появиться на полках магазинов, игровые видеокарты GeForce RTX 4070 уже продаются ниже своих рекомендованных ценников: как стало известно ранее, спустя всего пару недель после дебюта польские магазины хотят расстаться с рядом моделей RTX 4070, понижая их цены ниже планки MSRP, а сегодняшний материал ресурса VideoCardz добавляет представителей ещё нескольких стран.

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Источник изображения: Pixabay

В то время как один из американских ритейлеров пытается заинтересовать потенциальных покупателей GeForce RTX 40 подарочными картами Steam, другие ритейлеры пошли по проторенной дорожке, банально снижая ценники продуктов: по данным источника, ряд моделей GeForce RTX 4070 в Германии предлагается по 599 евро (~54000 рублей), что на 9 % ниже стартового ценника, в Китае самые доступные представительницы семейства Ada Lovelace стоят 4499 юаней (~53000 рублей), то есть на 6 % меньше MSRP, а в Польше некоторые новинки можно приобрести за 2949 злотых (~57000 рублей), что на 8 % дешевле по сравнению с рекомендованной стоимостью.

Источник изображения: VideoCardz

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Вполне возможно, что в скором времени новости о корректировке цен поступят и непосредственно от представителей NVIDIA, в противном же случае ряд ритейлеров явно не досчитается прибыли.