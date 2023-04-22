Не успев появиться на полках магазинов, игровые видеокарты GeForce RTX 4070 уже продаются ниже своих рекомендованных ценников: как стало известно ранее, спустя всего пару недель после дебюта польские магазины хотят расстаться с рядом моделей RTX 4070, понижая их цены ниже планки MSRP, а сегодняшний материал ресурса VideoCardz добавляет представителей ещё нескольких стран.
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Источник изображения: Pixabay
В то время как один из американских ритейлеров пытается заинтересовать потенциальных покупателей GeForce RTX 40 подарочными картами Steam, другие ритейлеры пошли по проторенной дорожке, банально снижая ценники продуктов: по данным источника, ряд моделей GeForce RTX 4070 в Германии предлагается по 599 евро (~54000 рублей), что на 9 % ниже стартового ценника, в Китае самые доступные представительницы семейства Ada Lovelace стоят 4499 юаней (~53000 рублей), то есть на 6 % меньше MSRP, а в Польше некоторые новинки можно приобрести за 2949 злотых (~57000 рублей), что на 8 % дешевле по сравнению с рекомендованной стоимостью.
Источник изображения: VideoCardz
Вполне возможно, что в скором времени новости о корректировке цен поступят и непосредственно от представителей NVIDIA, в противном же случае ряд ритейлеров явно не досчитается прибыли.