Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
id_1 За пост начислено вознаграждение
GeForce RTX 4060 Ti может стать выгодной покупкой — цена RTX 3060 Ti при быстродействии RTX 3070 Ti
Настала пора разбивать свои копилки.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Похоже, достаточно вялый спрос на не так давно дебютировавшую GeForce RTX 4070, что заставляет ритейлеров идти на целый ряд ухищрений, чтобы заинтересовать потенциальных клиентов, в том числе снижая ценники ниже рекомендованных и бесплатно раздавая подарочные карты Steam покупателям новинок, повлёк за собой соответствующую реакцию со стороны NVIDIA: как сообщает ресурс Wccftech со ссылкой на сайты DigiTimes и MyDrivers, стоимость предстоящей игровой видеокарты GeForce RTX 4060 Ti окажется даже ниже, чем рапортовал чуть ранее один из инсайдеров.

реклама

Источник изображения: VideoCardz

По данным источника, рекомендованная стоимость NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti составит всего $399: если сие действительно претворится в жизнь, то новинка будет выглядеть весьма привлекательной покупкой для бережливого геймера — при аналогичном с моделью прошлого поколения в лице GeForce RTX 3060 Ti ценнике представительница семейства Ada Lovelace предложит сравнимый с GeForce RTX 3070 Ti уровень быстродействия, а также сможет похвастаться поддержкой технологии масштабирования DLSS с порядковым номером 3.

Источник изображения: Wccftech

Есть у GeForce RTX 4060 Ti и слабые стороны: несмотря на свою новизну, модель получит скромные 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 и шину в 128 бит, что может весьма разочаровать, учитывая недавние результаты тестов специалистов YouTube-канала Hardware Unboxed, которые на примере RTX 3070 8 Гбайт подтвердили тот факт, что ряду современных игр этого объёма видеобуфера уже не хватает. Впрочем, не слишком требовательные геймеры всегда могут снизить настройки качества графики до нужных значений.

Также обладателей не слишком новых систем может расстроить наличие у GeForce RTX 4060 Ti всего 8 линий PCIe версии 4.0.

Кроме того, в основу GeForce RTX 4060 Ti ляжет чип AD106-350, наделённый 4352 ядрами CUDA, что на 512 ядер меньше на фоне RTX 3060 Ti, однако ситуацию спасают более высокие частоты GPU — 2310 МГц в базовом режиме с повышением до 2535 МГц в boost-режиме, а модели с заводским разгоном (например, «засветившаяся» недавно видеокарта от Colorful) предложат ещё больше. Также новинка сможет похвастаться увеличенным до 32 Мбайт кэшем второго уровня и сниженным до 160 Вт уровнем TDP против 4 Мбайт и 200 Вт у RTX 3060 Ti.

Источник изображения: VideoCardz

Впрочем, на пятки GeForce RTX 4060 Ti уже наступают видеоадаптеры противоборствующего лагеря: например, Radeon RX 6750 XT, оснащённый 12 Гбайт памяти и конкурирующий с RTX 3070 Ti как минимум в разрешении 1080p, на заморской площадке Newegg уже можно найти за $400

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Что касается появления первых моделей GeForce RTX 4060 Ti на полках магазинов, то данное событие должно состояться уже через несколько недель, а именно в мае.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #geforce rtx 4060 ti
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новая RTX 4060 Ti может получить довольно бюджетный ценник: $399
GeForce RTX 4060 Ti может получить рекомендованную цену 399 долларов США
Новая RTX 4070 по продажам на Amazon едва догоняет RX 580 2048SP
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Канада намерена передать арестованный транспортный самолет Ан-124 Киеву
4
Двухтерабайтный SSD Samsung 980 Pro рекордно подешевел в одном из российских магазинов
6
Великое тихоокеанское мусорное пятно стало настоящей угрозой жизни для людей и морских обитателей
5
Российские военные уничтожили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут»
18
В Японии видеокарты Intel Arc A750 будут раздавать бесплатно, но для этого нужно приобрести RTX 4090
2
Российский расчёт "Корнета" поразил цель с предельного расстояния в 8000 метров и показал видео
1
Аналитики верят, что Tesla будет вынуждена опустить цену FSD с нынешних $15 000
+
NVIDIA + AMD – лучшие подборки видеокарта + процессор апреля для любого кошелька под 4К, 2К и 1080р
13
Биткоин пошёл на дно, а аналитики ожидают падения ниже 20 000 долларов в ближайшие месяцы
7
Инструкторы ЧВК "Вагнер" рассказали и показали из чего состоит курс подготовки добровольцев
2
Низкий спрос на видеокарты вынудил NVIDIA снижать цены – GeForce RTX 4060 Ti будет стоить $400
19
Российские дроны получили режим "бесконечного" полёта, благодаря системам бесперебойного питания
9
GTX 1660 Ti и RTX 3050 сравнили в играх — близкая производительность, но стоит ли экономить
19
Новак сообщил о стремительном переходе к национальным валютам при расчётах за российские энергоресурсы
+
Латвия пообещала передать Украине все свои ПЗРК Stinger
2
Google отстает в разработке ИИ, поэтому объединяет подразделения Brain Division и DeepMind
+
Как NVIDIA умудряется продавать не самые лучшие видеокарты, и почему флагманы AMD никто не берёт
89
США перехватили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 возле Аляски
2
Binance сняла все ограничения для россиян
8
Стоимость ряда моделей GeForce RTX 4070 упала ниже рекомендованной всего за несколько дней
5

Популярные статьи

В России заявили о готовности использовать на Украине авиабомбы повышенной мощности от 3 до 5 тонн
33
Ещё раз про триумф ATi Radeon или ответ товарищу Dimkahon
59
ВВС США пожаловались на агрессивное поведение и экстремальные маневры российских Су-35 в Сирии
29
Успехи и провалы самой красной компании в мире - AMD
61
Сборка Stable Diffusion web UI Neuro: Доступная и простая в использовании нейросеть. Часть 2
13
Как блогеры жонглируют результатами тестов
33
Пакт Молотова-Риббентропа как величайшая победа советской дипломатии
23
Лидер группы НАИВ высказался в поддержку семьи Москалёвых
17
Лучший однобашенный 4-х трубочный кулер для 12700К
2
Сборка Stable Diffusion web UI Neuro: Доступная и простая в использовании нейросеть. Часть 1
12

Сейчас обсуждают

Bernigan
01:27
Почему у Интел проблем нет с какими бы то ни было мат платами?
Всё больше владельцев Ryzen 7000X3D жалуется на выход их из строя — CPU выгорает вместе с матплатой
Xmast
01:25
Только вот меньше 12 ядер меня вряд ли устроит уже. Т.к. имею такой. И в играх все ок. И в софте. Данугрейд ради чуть больших фпс в играх не интересен ваабще ) Может линейка 3д заглохнет. Кто его знае...
Ryzen 7 7800X3D сгорел вместе с матплатой и пользователь продал их за полную стоимость
32Влад32
01:25
Совсем мозги выключились.
В Канаде мужчины-министры пришли на заседание в розовых туфлях на каблуках
Kutuz
01:22
Так сравнение не очень корректное всё таки, это всё равно что бульдога с носорогом сравнивать в лоб, всё таки техника из разных классов и судя по всему данное решение было продиктовано в том числе тем...
На Украине создали новую 100-миллиметровую САУ, уступающую даже старым танкам из серии Т-54/55
Madarator
01:21
Нет бронетранспортёра с таким названием: есть модель Sd.Kfz. 251, выпускавшаяся фирмой Hanomag. Так говорит Google))
На Украине создали новую 100-миллиметровую САУ, уступающую даже старым танкам из серии Т-54/55
Дмитрий
01:11
на консолях через 2 года на пк через 5
GTA 6 приближается к релизу - игру заочно похвалил известный журналист, назвав её потрясающей
Дмитрий
01:11
Баклажана позвали для толерантности первым
GTA 6 приближается к релизу - игру заочно похвалил известный журналист, назвав её потрясающей
Дмитрий
01:10
это как интеловский тик. вот 8800х3д можно будет брать)) допилят)
Ryzen 7 7800X3D сгорел вместе с матплатой и пользователь продал их за полную стоимость
Kutuz
01:09
"Так себе" - это сравнивать такую САУ с танками в принципе)) Вообще напоминает немецкий бронетранспортер Hanomag в одной из модификаций с пушкой Pak 40. Но а МТЛБ вообще рабочая лошадка, которую и в х...
На Украине создали новую 100-миллиметровую САУ, уступающую даже старым танкам из серии Т-54/55
TasmaN
01:05
Elitegroup, ABiT, Albatron, EPoX, DFi - были же времена...
Elitegroup Computer Systems (ECS) - производитель материнских плат и видеокарт, о котором все забыли
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем