Настала пора разбивать свои копилки.

Похоже, достаточно вялый спрос на не так давно дебютировавшую GeForce RTX 4070, что заставляет ритейлеров идти на целый ряд ухищрений, чтобы заинтересовать потенциальных клиентов, в том числе снижая ценники ниже рекомендованных и бесплатно раздавая подарочные карты Steam покупателям новинок, повлёк за собой соответствующую реакцию со стороны NVIDIA: как сообщает ресурс Wccftech со ссылкой на сайты DigiTimes и MyDrivers, стоимость предстоящей игровой видеокарты GeForce RTX 4060 Ti окажется даже ниже, чем рапортовал чуть ранее один из инсайдеров.

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Источник изображения: VideoCardz

По данным источника, рекомендованная стоимость NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti составит всего $399: если сие действительно претворится в жизнь, то новинка будет выглядеть весьма привлекательной покупкой для бережливого геймера — при аналогичном с моделью прошлого поколения в лице GeForce RTX 3060 Ti ценнике представительница семейства Ada Lovelace предложит сравнимый с GeForce RTX 3070 Ti уровень быстродействия, а также сможет похвастаться поддержкой технологии масштабирования DLSS с порядковым номером 3.

Источник изображения: Wccftech

Есть у GeForce RTX 4060 Ti и слабые стороны: несмотря на свою новизну, модель получит скромные 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 и шину в 128 бит, что может весьма разочаровать, учитывая недавние результаты тестов специалистов YouTube-канала Hardware Unboxed, которые на примере RTX 3070 8 Гбайт подтвердили тот факт, что ряду современных игр этого объёма видеобуфера уже не хватает. Впрочем, не слишком требовательные геймеры всегда могут снизить настройки качества графики до нужных значений.

Также обладателей не слишком новых систем может расстроить наличие у GeForce RTX 4060 Ti всего 8 линий PCIe версии 4.0.

Кроме того, в основу GeForce RTX 4060 Ti ляжет чип AD106-350, наделённый 4352 ядрами CUDA, что на 512 ядер меньше на фоне RTX 3060 Ti, однако ситуацию спасают более высокие частоты GPU — 2310 МГц в базовом режиме с повышением до 2535 МГц в boost-режиме, а модели с заводским разгоном (например, «засветившаяся» недавно видеокарта от Colorful) предложат ещё больше. Также новинка сможет похвастаться увеличенным до 32 Мбайт кэшем второго уровня и сниженным до 160 Вт уровнем TDP против 4 Мбайт и 200 Вт у RTX 3060 Ti.

Источник изображения: VideoCardz

Впрочем, на пятки GeForce RTX 4060 Ti уже наступают видеоадаптеры противоборствующего лагеря: например, Radeon RX 6750 XT, оснащённый 12 Гбайт памяти и конкурирующий с RTX 3070 Ti как минимум в разрешении 1080p, на заморской площадке Newegg уже можно найти за $400

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Что касается появления первых моделей GeForce RTX 4060 Ti на полках магазинов, то данное событие должно состояться уже через несколько недель, а именно в мае.