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GeForce RTX 4070 в Германии продаётся более чем в два раза лучше конкуренток от AMD
Педантичные немцы придерживаются своей точки зрения.
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Вслед за вчерашним отчётом касательно объёмов продаж материнских плат AMD в сравнении с конкурирующими решениями от Intel энтузиаст под ником TechEpiphany публикует еженедельный материал, основанный на данных крупного немецкого ритейлера Mindfactory и иллюстрирующий популярность видеокарт того или иного лагеря.

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Источник изображения: NVIDIA

Согласно представленной информации, несмотря на низкие объёмы продаж GeForce RTX 4070 в некоторых регионах, что заставляет продавцов идти на крайние меры, снижая ценники ряда моделей ниже рекомендованных и привлекая интерес публики разного рода акциями и скидками, в Германии новинка продолжает пользоваться большой популярностью, причём если на старте продаж представительница семейства Ada Lovelace обходила свою ближайшую преследовательницу, Radeon RX 6600, всего на 5 реализованных единиц, то за последнюю неделю весьма вышла вперёд: так, GeForce RTX 4070 разошлась «тиражом» в 695 экземпляров, более чем в два раза превзойдя не только свою «соплеменницу» в лице RTX 4070 Ti, но и Radeon RX 6950 XT – обе оппонентки продались в количестве 320 единиц.

Ещё две представительницы «красной команды», а именно Radeon RX 6700 XT и RX 7900 XTX, с результатом в 310 и 290 единиц заняли четвёртую и пятую строчки соответственно.

При этом наиболее популярной среди немецких покупателей оказалась модель MSI GeForce RTX 4070 серии Ventus, на второй позиции очутилась XFX Speedster MERC319 RX 6950XT, а третье место заняла Gigabyte GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC.

В разрезе количества всех реализованных моделей между AMD и NVIDIA наблюдается паритет (50.3 против 49.1 %), а вот по показателю выручки «зелёная команда» обходит своих конкурентов (56.41 против 43.41 %). Intel же остаётся довольствоваться 0.49 % от общего количества проданных видеокарт и 0.14 % от всей прибыли.

Источник изображений: Twitter, TechEpiphany

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Стоит заметить, что за последнюю неделю NVIDIA заметно прибавила в разрезе объёмов продаж, что позволило ей догнать AMD.

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#amd #nvidia #geforce rtx 4070
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