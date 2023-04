Наблюдательные геймеры тут же найдут подвох.

Похоже, спустя всего несколько дней после нашумевшего обновления Cyberpunk 2077 с порядковым номером 1.62, принесшего в том числе долгожданный режим Ray Tracing: Overdrive с полной трассировкой лучей (path tracing), компания AMD решила принять эстафету у NVIDIA, пару дней назад давшей рекомендации касательно моделей видеокарт, обеспечивающих качественный игровой процесс для RT Overdrive, и опубликовала захватывающий видеоролик, в котором поведала широкой компьютерной общественности о достижениях представительниц серии Radeon RX 7000 в ряде тайтлов с задействованием технологии масштабирования FSR 2 и трассировки лучей.

реклама

Как отмечает AMD в своём видеоролике, геймер может рассчитывать на максимальный уровень производительности при активной технологии трассировки лучей благодаря использованию FSR 2: так, топовый игровой видеоадаптер Radeon RX 7900 XTX в тайтлах Cyberpunk 2077, The Callisto Protocol, Dying Light 2, HITMAN World of Assassination, Resident Evil 4 и The Witcher 3: Wild Hunt при разрешении 4K обеспечивает показатель средней кадровой частоты в 67, 99, 90, 88, 113 и 85 к/c соответственно.

Источник изображения: YouTube, AMD

Впрочем, как минимум в Cyberpunk 2077 «зоркий глаз» оверклокера тут же заметит подвох: в то время как расслабленный геймер, вероятно, ожидает тестов в режиме Path Tracing, специалисты AMD использовали «обычный» пресет «Ray Tracing: Medium». Естественно, учитывая удручающие показатели Radeon RX 7900 XTX при активации трассировки пути в разрешении, близком к 4K, которые продемонстрировал один из энтузиастов, хвалиться представителям «красной команды» особо нечем, однако и заявлять о «максимальной» производительности в таком случае, вероятно, тоже не стоит.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Не забыла AMD рассказать и о возможностях Radeon RX 7900 XT: согласно представленным данным, предтоповая модель при аналогичных условиях в играх Dead Space, F1 22, Forspoken, Forza Horizon 5, Ghostwire: Tokyo и The Riftbreaker показывает результат в 104, 103, 102, 105, 94 и 103 к/c.