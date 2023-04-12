Остаётся надеяться, что в будущем ситуация изменится в лучшую сторону.

Пока специалисты ряда ресурсов вовсю тестируют возможности графических адаптеров GeForce RTX 40 в свежем обновлении для Cyberpunk 2077, добавляющем нашумевший режим RT Overdrive, а NVIDIA даёт рекомендации, какие модели видеокарт обеспечат качественный игровой процесс, разработчик утилиты CapFrameX решил проверить возможности топовой модели противоборствующего лагеря, и результат оказался разочаровывающим.

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Источник изображения: NVIDIA

Так, в разрешении 3840x1600 флагманская AMD Radeon RX 7900 XTX в дуэте с настольным процессором Intel Core i9-13900K и двумя модулями оперативной памяти DDR5-7600 по 16 Гбайт каждый в разрезе средней кадровой частоты смогла обеспечить удручающий показатель в 9 к/c, и это с активной технологией масштабирования FSR 2 с пресетом Balanced!

Источник изображения: Twitter, CapFrameX

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Учитывая ощутимый прирост fps для видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 с задействованием DLSS 3, результат модели «красной команды» весьма обескураживает, однако не стоит забывать, что режим RT Overdrive для Cyberpunk 2077 представляет собой лишь предварительную версию, поэтому в будущем обладателей видеокарт от AMD могут ждать более приятные сюрпризы.