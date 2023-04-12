Без использования DLSS 3 не обойтись.

Несколько часов назад состоялся релиз долгожданного режима Ray Tracing: Overdrive с полной трассировкой лучей для популярного тайтла Cyberpunk 2077, поэтому немудрено, что NVIDIA в который раз не отказала себе в удовольствии рассказать о применяемых технологиях и красотах обновления.

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Как уже было отмечено, в новом режиме используется полная трассировка лучей, именуемая также трассировкой пути, позволяющая моделировать свойства света от бесчисленного множества источников, в то время как методы, использовавшиеся в предыдущей версии игрового приложения, могли обращаться лишь к ограниченному количеству объектов.

Кроме того, для создания более точного освещения разработчики применили бесплатный SDK NVIDIA RTX Direct Illumination (RTXDI), который вкупе с трассировкой пути обеспечивает реалистичную симуляцию поведения света и отображение теней с улучшенной детализацией и большей глубиной, а для повышения производительности и качества изображения использовали NVIDIA Shader Execution Reordering (SER) и NVIDIA Real-Time Denoisers (NRD).

К сожалению, насладиться всеми красотами Ray Tracing: Overdrive могут только обладатели производительных видеокарт: чуть ранее разработчики Cyberpunk 2077 дали разъяснения, какие именно графические адаптеры поддерживают новый режим, впрочем, оставив возможность «одним глазком» посмотреть на великолепие полной трассировки пути и владельцам сравнительно слабых видеоадаптеров, а представленные результаты тестов от специалистов NVIDIA только подтвердили высокие требования обновления.

Так, в разрешении 2560x1440 даже топовая GeForce RTX 4090 в паре с настольным процессором Intel Core i9-12900K и 32 Гбайт оперативной памяти не в состоянии обеспечить комфортное значение средней кадровой частоты, демонстрируя показатель в 46.8 к/c, не говоря уже про 4K, где результат флагманской модели составляет скромные 22.4 к/c, а RTX 4080 и RTX 4070 Ti и вовсе повержены.

Но тут на помощь, как и всегда в подобных случаях, приходит технология масштабирования DLSS 3, которая повышает значение fps для представленных видеокарт в 3.1-5 раз.

Насладиться игровым процессом Cyberpunk 2077 в режиме Ray Tracing: Overdrive имеется возможность и у владельцев ноутбуков с видеокартами GeForce RTX 40: с активной функцией DLSS 3 покорить планку в 70 к/c при разрешении 1920x1080 в состоянии даже мобильная RTX 4070.

Источник изображений: NVIDIA

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Подводя итог, специалисты NVIDIA отмечают высокие требования к графической подсистеме, которые предъявляет полная трассировка лучей, и для обеспечения качественного игрового процесса Cyberpunk 2077 RT Overdrive рекомендуют использовать видеокарты GeForce RTX 40 вкупе с задействованием технологии DLSS 3.