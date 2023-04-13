В ассортименте компании будут как минимум две видеокарты с ценником в $599.

На фоне неумолимо приближающегося дебюта игрового графического адаптера GeForce RTX 4070 партнёры NVIDIA рассекречивают информацию касательно характеристик предстоящих новинок: так, несколько часов назад стали известны ценники и спецификации ряда моделей производства Colorful, а сейчас эстафету принимает компания ZOTAC.

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Исходя из пресс-релиза, опубликованного на страницах ресурса TechPowerUp, и данных официального сайта компании, ассортимент ZOTAC пополнится как минимум четырьмя моделями GeForce RTX 4070, принадлежащими к сериям AMP AIRO, Trinity и Twin Edge.

Модель ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 AMP AIRO в 2.5-слотовом исполнении может похвастаться усовершенствованной системой охлаждения IceStorm 2.0 с тремя вентиляторами, двухзонной ARGB-подсветкой Spectra 2.0, металлической задней панелью и заводским разгоном GPU до 2535 МГц. Организация дополнительного питания новинки обеспечивается 16-контактным коннектором.

Игровая видеокарта ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Trinity оснащена производительной системой охлаждения IceStorm 2.0, позаимствованной у флагманских моделей, с тремя вентиляторами и массивным радиатором, который полностью касается всей поверхности устройства, металлическим бэкплейтом, а также ARGB-подсветкой. Видеоадаптер требует 2.5 слота для своей установки и имеет в своём распоряжении один разъём дополнительного питания 12VHPWR. Разгоном «из коробки» данный графический адаптер не снабдили.

Модели ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Twin Edge и GAMING GeForce RTX 4070 Twin Edge OC отличаются более скромными по сравнению со своими «соплеменницами» размерами и занимают всего 2.2 слота, при этом располагая двумя вентиляторами, RGB-подсветкой Spectra версии 2.0 и металлическим бэкплейтом, а также 8-пиновым коннектором дополнительного питания. Видеоадаптер с припиской «OC» имеет небольшой заводской разгон по GPU (до 2490 МГц), в то время как стандартная модель таких изысков лишена.

Источник изображений: TechPowerUp

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Что касается ценников новинок, то модели GAMING GeForce RTX 4070 Trinity и GAMING GeForce RTX 4070 Twin Edge (OC) (судя по всему, речь идёт о модели без суффикса «OC») будут предлагаться по рекомендованной NVIDIA стоимости, то есть $599, в то время как информации о цене GAMING GeForce RTX 4070 AMP AIRO производитель пока не предоставил.