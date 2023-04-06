Пока потенциальные покупатели готовятся к скорому появлению в продаже самой доступной из представленных в настоящий момент моделей видеокарты серии GeForce RTX 40, а именно RTX 4070, сотрудники магазинов уже вовсю готовятся к сему знаменательному событию: так, несколько дней назад стали известны предварительные ценники ряда моделей от MSI и PNY, а также нескольких новинок производства ASUS, а сегодня «сетевой детектив» momomo_us поделился изображением, иллюстрирующим процесс приготовления к запуску новинки.
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Источник изображения: nacx
Судя по всему, склады ритейлеров уже наполняются новенькими GeForce RTX 4070, по крайней мере, если судить по представленной фотографии, где на переднем плане можно наблюдать несколько упаковок видеокарт MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 3X, а на заднем плане имеется возможность лицезреть несколько запакованных коробок с логотипом MSI.
Стоит напомнить, что первые модели GeForce RTX 4070 должны появиться в продаже уже через несколько дней, а именно 13 апреля. При этом рекомендованная стоимость новинки составляет $599, однако предварительные ценники в ряде онлайн-магазинов превышают отметку в $800-900.