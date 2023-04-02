Настала пора разбивать свои копилки.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В преддверии неумолимо приближающегося дебюта игрового графического адаптера GeForce RTX 4070 особо расторопные сотрудники ряда онлайн-магазинов уже принялись расширять ассортимент предстоящими новинками: как информирует общественность ресурс Wccftech, ряд моделей производства MSI и PNY был замечен на страницах парочки ритейлеров.

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Источник изображения: Wccftech

Так, в прайс-листе американского онлайн-магазина Connection нашлось место для трёх новинок от MSI: предварительная стоимость наиболее доступной модели в лице GeForce RTX 4070 VENTUS 2X составляет $823, за GeForce RTX 4070 VENTUS 3X OC просят $865, а GeForce RTX 4070 Gaming X Trio оценили в $916.

Источник изображения: Wccftech, Connection

Австралийский продавец PCAOS расширил свой ассортимент не только моделью GeForce RTX 4070 VENTUS 3X производства MSI, оценённую в 1512.5 австралийских доллара (около 1010 долларов США), но и парочкой видеокарт от PNY – модели GeForce RTX 4070 XLR8 и неизвестная RTX 4070, снабжённая двумя вентиляторами, получили предварительный ценник в 1475 австралийских долларов (примерно 990 долларов США).

Источник изображения: PCAOS

Учитывая рекомендованную стоимость GeForce RTX 4070, которая должна составить $599, приведенные ценники вряд ли отражают реальное положение дел и в ближайшем будущем, вероятно, будут скорректированы.

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Стоит напомнить, что игровой графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 4070 будет основан на чипе AD104, функционирующем на частотах 1920/2475 МГц в номинальном/boost-режиме, а также обзаведётся 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X с эффективной частотой 21 ГГц при шине в 192 бит. При этом уровень TGP видеоадаптера составит 200 Вт. В продажу новинка должна поступить уже 13 апреля.