В продажу новинки поступят уже через несколько дней.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Хотя до официального запуска очередной игровой модели NVIDIA серии GeForce RTX 40 в лице GeForce RTX 4070 осталось ещё несколько дней, сотрудники ряда онлайн-магазинов уже вовсю готовятся к сему знаменательному событию: так, несколько дней назад стали известны предварительные ценники нескольких моделей производства MSI и PNY, вчера ассортимент одного из ритейлеров пополнился одной из новинок от ASUS, а сегодня, благодаря подсказке «сетевого детектива», известного под ником momomo_us, можно изучить стоимость трёх новых видеокарт от этого же производителя.

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Источник изображения: ASUS

Так, в прайс-листе чешских онлайн-площадок OPTIMA и ONLINESHOP нашлось место для трёх моделей GeForce RTX 4070 производства ASUS: наиболее доступной из данной троицы оказалась ASUS Dual GeForce RTX 4070, ценник которой варьируется в пределах от 23199 до 25543 чешских крон (около 86000-95000 рублей), за ASUS Dual GeForce RTX 4070 OC Edition просят уже от 23399 до 25719 чешских крон (примерно 87000-96000 рублей), а ценник ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 составляет 23999-26420 чешских крон (~89000-98000 рублей).

Источник изображений: OPTIMA

Естественно, не стоит пугаться столь высоких цен, ведь они, судя по всему, являются предварительными, поэтому после запуска, вероятнее всего, станут более приятны глазу потенциального покупателя.

Источник изображений: ONLINESHOP

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Необходимо напомнить, что первые модели GeForce RTX 4070 официально должны появиться в продаже уже через несколько дней, а именно 13 апреля, а их стоимость стартует с отметки в $599.