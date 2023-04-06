Похоже, в целях привлечения внимания к своим продуктам некоторые производители материнских плат не спешат изучать рекомендации AMD касательно технических характеристик устройств: так, несколько дней назад один из энтузиастов обнаружил поддержку интерфейса PCIe 5.0 на материнской плате производства ASRock, основанной на младшем чипсете 600-й серии в лице A620, а сегодня информация о новых открытиях была опубликована ресурсом Mydrivers.
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Так, специалисты источника обнаружили, что системная плата ASUS TUF GAMING A620M-PLUS вполне себе обеспечивает поддержку интерфейса PCIe 5.0 в режиме 4x, что подтверждается утилитой HWiNFO64.
Не менее интересна ещё одна находка исследователей: как оказалось, материнская плата ASUS PRIME A620M-A имеет функцию автоматического разгона Precision Boost Overdrive (PBO), благодаря чему специалистам источника удалось повысить уровень производительности настольного процессора Ryzen 9 7900 в многопоточном состязании тестового пакета Cinebench R23 на целых 9 %.
Источник изображений: Mydrivers
Стоит напомнить, что, исходя из опубликованной AMD информации, материнские платы на базе набора системной логики A620 поддерживают лишь оверклокинг оперативной памяти, в то время как возможностей разгона процессора, в том числе PBO и Curve Optimizer, официально не имеют.
Источник изображения: Tom's Hardware, AMD
Остаётся надеяться, что подобная «своевольность» ряда производителей сохранится и впредь, однако велика вероятность, что в свежих прошивках возможность разгона CPU попросту уберут.