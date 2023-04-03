Похоже, специалисты производителя забыли добавить ограничение.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

На фоне появления в продаже доступных материнских плат на основе младшего чипсета A620 компания AMD рассказала о возможностях бюджетного набора системной логики: как оказалось, он имеет целый ряд ограничений, в том числе официально не поддерживает устройства с интерфейсом PCIe 5.0.

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Источник изображения: QUASARZONE

Находка же пользователя Reddit под ником Aaadvarke, похоже, показывает, что данное ограничение может носить искусственный характер: так, согласно приложенному скриншоту CPU-Z, материнская плата A620M Pro RS WiFi производства ASRock наделена поддержкой PCIe 5.0.

Впрочем, в показания CPU-Z могла вкрасться нелепая ошибка, однако последующий тест твердотельного накопителя с интерфейсом PCIe 5.0 доказывает обратное: исходя из результатов «замеров» в бенчмарке ATTO Disk Benchmark, скорость чтения и записи SSD-диска в ряде случаев превысила отметку в 10 Гбайт/с, чего даже самые скоростные накопители с интерфейсом версии 4.0 при задействовании 4 линий, естественно, не могут добиться.

Утилита CrystalDiskInfo также подтвердила, что NVMe-накопитель с идентификатором CSSD-M2M2TPG5NFZ (указывающим на устройство производства CFD Gaming, способное достигать скоростных показателей в 10.0/9.5 Гбайт/c в разрезе чтения/записи) действительно функционирует в режиме PCIe 5.0 x4.

Источник изображений: Reddit, Aaadvarke

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Пока остаётся загадкой, как именно материнская плата на базе чипсета A620 смогла поддерживать интерфейс PCIe 5.0 несмотря на официальное ограничение: учитывая тот факт, что поддержка линий PCIe 5.0 обеспечивается силами процессора, производитель мог попросту забыть заблокировать данную возможность в прошивке системной платы, ведь в официальной документации матплаты ASRock A620M Pro RS WiFi указана поддержка лишь устройств с интерфейсом PCIe 4.0.