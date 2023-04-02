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AMD рассказала о возможностях чипсета A620 и стоимости доступных материнских плат
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Отметив имеющиеся ограничения в поддержке материнскими платами на базе чипсета A620 настольных процессоров с TDP более 65 Вт, специалисты ресурса Tom's Hardware изучили и другие возможности младшего набора системной логики 600-й серии, что стало возможным благодаря опубликованным слайдам со стороны AMD.

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Чипсет AMD A620. Источник изображения: QUASARZONE

Согласно представленной информации, продукты на базе чипсета AMD A620 наделены поддержкой всего лишь одного слота PCIe 4.0 x16 без возможности работы в режиме 2x8 и аналогичного количества разъёмов PCIe 4.0 x4 для твердотельного накопителя, осуществляемой силами CPU.

Кроме того, младший набор системной логики поддерживает до четырёх портов SATA (или PCIe 3.0), а также по паре разъёмов USB с пропускной способностью 5 и 10 Гбит/c. Всего же доступно до 32 линий PCIe, однако о поддержке интерфейса версии 5.0 речи не идёт.

Что касается возможностей оверклокинга, то для материнских плат на базе чипсета A620 доступна возможность разгона оперативной памяти DDR5 с задействованием профилей AMD EXPO вплоть до 6000 МГц, в то время как о ручной настройке пока что ничего не сообщается. При этом о разгоне процессора и речи быть не может, а поддержка PBO и Curve Optimizer официально под запретом.

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По словам AMD, стоимость бюджетных моделей системных плат, основанных на чипсете A620, стартует с отметки в $85: по крайней мере одна модель с таким ценником была представлена компанией MSI, а вот цены продуктов ASUS пока что далеки от идеала.

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#amd #a620
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