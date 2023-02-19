Судя по всему, это dev-версия игры.

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Пока компьютерное сообщество замерло, ожидая скорого выхода предстоящего блокбастера Atomic Heart, «народный умелец» уже обнародовал рабочую версию игры: так, несколько часов назад один из пользователей сайта Reddit опубликовал сообщение с форума Breached, в котором энтузиаст под ником MrLemon сообщает о том, что ему удалось «слить» игровое приложение неделю назад, после чего он решил поделиться им с общественностью.

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Источник изображения: Digital Trends

Спустя несколько часов после этого знаменательного события на отечественных торрент-трекерах появилась версия Atomic Heart, которая, судя по всему, была предназначена для разработчиков: она имеет отладочное меню и, по словам геймеров, тут же принявшихся её изучать, вполне работоспособна и проходима, хоть и имеет некоторые графические «глюки» и баги.

Естественно, пока остаётся загадкой, является ли «слитая» версия игры финальной, либо разработчики вносили какие-либо коррективы в сюжет или баланс перед самым релизом. Что касается официального дебюта Atomic Heart, то он должен состояться уже через пару дней, а именно 21 февраля.

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Необходимо отметить, что скачивание на пиратских сайтах может быть сопряжено с целым рядом рисков, поэтому делать это неопытным пользователям крайне не рекомендуется. Впрочем, особо нетерпеливые геймеры вряд ли последуют советам, однако в будущем, стоит надеяться, приобретут лицензионную версию игры, чтобы поддержать разработчиков.