Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
id_1 Начислено вознаграждение
Доступная игровая видеокарта Intel Arc a300 может заинтересовать нетребовательных геймеров
Учитывая не слишком благоприятную ситуацию на рынке графических продуктов, данная модель может стать желанной покупкой.
анонсы и реклама
Рухнула цена MSI RTX 3060 Ti после падения крипты
-20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену
Дешевая RTX 3060 Ti Gigabyte по цене обычной 3060

Разного рода «утечки» и инсайды, приоткрывающие завесу тайны над техническими характеристиками и уровнем производительности игровых видеоадаптеров Intel Arc серии Alchemist, которые должны предстать пред широкой компьютерной общественностью уже через несколько месяцев, продолжают то и дело появляться в сети: в этот раз один из энтузиастов форума Chiphell решил поделиться с сообществом некоторыми данными и изображением одной из предстоящих новинок, сообщает ресурс VideoCardz.

реклама

Источник изображения: Twitter, VideoCardz

Как сообщает источник, на представленном фото, если постараться, можно разглядеть дизайн доступной игровой видеокарты, основанной на графическом процессоре DG2 со 128 исполнительными блоками «на борту». К сожалению, изображение достаточно размыто, однако инсайдер обозначил на нём места расположения GPU и чипов памяти в количестве трёх штук.

Источник изображения: Chiphell

Как утверждает энтузиаст, графический процессор несколько смещён к краю продукта, что в теории может доставить некоторые неудобства специалистам производителей, разрабатывающих системы охлаждения для данных видеоадаптеров. По словам источника, длина печатной платы видеокарты весьма небольшая, объём видеобуфера представленной модели равен 6 Гбайт, а уровень потребления новинки составляет 65 Вт, что чуть меньше предполагаемого ранее значения.

Изучив изображение, над которым постарался энтузиаст под ником Locuza, можно отметить, что, благодаря наличию 64- и 32-битного контроллера, ширина шины памяти доступной модели составит 96 бит в максимальном исполнении, в то время как в теории новинка может быть оснащена как 3/6 Гбайт видеопамяти, так и 4/8.

Источник изображения: Twitter, Locuza

анонсы и реклама
-20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
-20000р на RTX 3080 MSI Gaming
Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Стоит напомнить, что, исходя из появившейся несколько дней назад схемы именования предстоящих новинок, младшая модель может получить название Intel Arc a300. Согласно данным инсайдера, в разрезе уровня производительности новинка расположится между GTX 1650 и GTX 1650 SUPER, однако будет выгодно отличаться от своих соперниц наличием поддержки технологии трассировки лучей на аппаратном уровне и более низкой стоимостью, что на фоне неблагоприятной ситуации на рынке графических решений может заинтересовать нетребовательных геймеров.

#intel #arc #alchemist #a300
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Неофициальный патч для Cyberpunk 2077 повышает производительность CPU Intel и AMD
Просчитался и неудачно продал Core i7-6400T — пришлось переходить на новую платформу
Предполагаемый Core i9-12900K оказался на 27% быстрее Ryzen 9 5950X в однопоточном тесте CPU-Z
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Предложена новая модель варп-двигателя, не нарушающего законы физики
35
Завод Tesla в Шанхае выпустит 300 000 электромобилей с января по сентябрь 2021 года
1
Binance конфисковала у жителя Украины $100 000 в криптовалюте из-за санкций США
60
Система Easy Anti-Cheat теперь доступна на Mac, Linux и Steam Deck
+
Через сколько лет нужно менять видеокарту – GeForce RTX 3090 vs 2хGeForce GTX 1080 Ti от TG
40
Китайская криптобиржа Huobi начнёт закрывать счета пользователей, а деньги конфискуют 1 января
10
Трансмиссия Obrist HyperHybrid превратила Tesla Model 3 в гибрид на 95 бензине
9
Павел Дуров рассказал, когда Telegram станет полностью анонимным, независимым и свободным сервисом
42
Новая версия браузера Edge для Xbox позволяет работать с офисными программами, писать в Discord и играть через Google Stadia
2
Брайан Грин, профессор Колумбийского университета, заявил, что путешествия во времени возможны
25
Домашнего хомяка в качестве трейдера криптовалют использовал житель Германии
14
Предзаказ New World разместился сразу на втором и третьем местах в недельном чарте продаж в Steam
8
Предполагаемый Core i9-12900K оказался на 27% быстрее Ryzen 9 5950X в однопоточном тесте CPU-Z
101
Крошечная онлайновая игра Book of Travels готовится к выходу в раннем доступе Steam
1
Overwatch 2: геймплей с участием профессионалов и переделка двух слабейших героев первой части
3
Бактерии помогут в создании экологически чистых строительных материалов
7
Geek Picnic пройдет в Москве на Винзаводе в начале октября
5
Античит BattlEye будет поддерживать Steam Deck и Proton
1
Ethereum 2.0 переоценён, а доходность может оказаться в 23 раза меньше, чем при майнинге Эфира
9
Инженеры из Швейцарии предложили новый метод переработки пластика
4

Популярные статьи

Как в игре World of Tanks мне удается обходить балансировщик, который контролирует процент побед
78
5 причин, по которым я пропущу Windows 11 и еще несколько лет буду пользоваться Windows 10
32
Топ-7 б/у видеокарт 2021. Выбираем графический ускоритель на вторичном рынке
54
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky. Часть первая
6
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: сентябрь 2021
9
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H510M-K: бюджетный король
28
Запрет на майнинг криптовалют в Китае скорее всего не поможет вам купить новую видеокарту
16
По каким причинам я никогда не куплю ультразвуковую стиральную машину и отпугиватель грызунов
8
Битва процессоров: Core i3-10325 VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
1

Сейчас обсуждают

Vitaly Chehlov
09:59
Брехня редми 7 а не получил 12.5, толька китай получил а глобал, и россия не получила
88 актуальных смартфонов Xiaomi получили стабильную MIUI 12.5 к конецу сентября 2021 года
pOdOnOg
09:57
low за 589,90 евро... дожили...
Sapphire RX 6600 Pulse с 8 ГБ GDDR6 и ценой 590 евро поступит в продажу 13 октября
ахахах
09:54
вокруг одни страны вороги.И еслиб не современное оружие,то был бы страной сборщиком клубники.Вон соседи в банановых листьях-яркий пример,што станет с твоей страной,если военные возжи отпустишь
Соединенные Штаты провели испытания гиперзвукового оружия
asv1
09:53
На 11 переходить когда уже LTSC подъедет. А это 2024. В конце года выходит LTSC 2021 W10.
5 причин, по которым я пропущу Windows 11 и еще несколько лет буду пользоваться Windows 10
Serezhka
09:51
А что, так можно было? Тогда и мой акк купите, тоже году в 15-16-м перестал играть, развил все ветки, актуальные на то время, до 8-го уровня, есть несколько прем-танков - дурачком был когда покупал. С...
Как в игре World of Tanks мне удается обходить балансировщик, который контролирует процент побед
ZeroCooolX
09:50
Какой налёт ватного мусора. УХ! С конференции каким-то чудом это говно вытеснили, так тут беснуются. Хаха. Клоуны проплаченные.
Соединенные Штаты провели испытания гиперзвукового оружия
ZeroCooolX
09:49
Разница то какая? Платформа. Ну, где поставки в части?
Соединенные Штаты провели испытания гиперзвукового оружия
ахахах
09:49
у России две беды-либералы и жиды.Малярной краской на стенах домов-подобные лозунги писали в 90-х
Соединенные Штаты провели испытания гиперзвукового оружия
ZeroCooolX
09:48
Нас не надо побеждать. Мы уже проиграли, когда позволили захватить власть.
Соединенные Штаты провели испытания гиперзвукового оружия
ZeroCooolX
09:48
Отчасти. Бывают и кормят, ака с барского плеча, когда совсем уже ... или когда надо нового губернатора выставить мужиком на белом коне.
Соединенные Штаты провели испытания гиперзвукового оружия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем