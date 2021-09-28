Разного рода «утечки» и инсайды, приоткрывающие завесу тайны над техническими характеристиками и уровнем производительности игровых видеоадаптеров Intel Arc серии Alchemist, которые должны предстать пред широкой компьютерной общественностью уже через несколько месяцев, продолжают то и дело появляться в сети: в этот раз один из энтузиастов форума Chiphell решил поделиться с сообществом некоторыми данными и изображением одной из предстоящих новинок, сообщает ресурс VideoCardz.
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Источник изображения: Twitter, VideoCardz
Как сообщает источник, на представленном фото, если постараться, можно разглядеть дизайн доступной игровой видеокарты, основанной на графическом процессоре DG2 со 128 исполнительными блоками «на борту». К сожалению, изображение достаточно размыто, однако инсайдер обозначил на нём места расположения GPU и чипов памяти в количестве трёх штук.
Источник изображения: Chiphell
Как утверждает энтузиаст, графический процессор несколько смещён к краю продукта, что в теории может доставить некоторые неудобства специалистам производителей, разрабатывающих системы охлаждения для данных видеоадаптеров. По словам источника, длина печатной платы видеокарты весьма небольшая, объём видеобуфера представленной модели равен 6 Гбайт, а уровень потребления новинки составляет 65 Вт, что чуть меньше предполагаемого ранее значения.
Изучив изображение, над которым постарался энтузиаст под ником Locuza, можно отметить, что, благодаря наличию 64- и 32-битного контроллера, ширина шины памяти доступной модели составит 96 бит в максимальном исполнении, в то время как в теории новинка может быть оснащена как 3/6 Гбайт видеопамяти, так и 4/8.
Источник изображения: Twitter, Locuza
Стоит напомнить, что, исходя из появившейся несколько дней назад схемы именования предстоящих новинок, младшая модель может получить название Intel Arc a300. Согласно данным инсайдера, в разрезе уровня производительности новинка расположится между GTX 1650 и GTX 1650 SUPER, однако будет выгодно отличаться от своих соперниц наличием поддержки технологии трассировки лучей на аппаратном уровне и более низкой стоимостью, что на фоне неблагоприятной ситуации на рынке графических решений может заинтересовать нетребовательных геймеров.