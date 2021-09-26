Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
id_1
Схема именования видеокарт Intel Arc Alchemist — флагманом с 16 Гбайт и 512 EU может стать Arc a700
Новинки Intel получат достаточно лаконичные названия.
анонсы и реклама
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

На фоне неумолимо приближающегося анонса первых игровых видеокарт Intel под брендом Arc, основанных на GPU Alchemist с микроархитектурой Xe-HPG, всё больше информации касательно характеристик новинок становится достоянием общественности: на сей раз известный энтузиаст под ником momomo_us поделился с компьютерным сообществом частью документа, приоткрывающей завесу тайны над схемой именования будущих графических продуктов «синей команды», сообщает ресурс VideoCardz.

реклама

Источник изображения: Twitter, VideoCardz

Согласно данным, которые можно почерпнуть в представленной памятке, предназначенной, судя по всему, для производителей, системных интеграторов и прессы, и содержащей рекомендации касательно правильного написания именований будущих графических решений Intel, игровые видеокарты на базе чипа Alchemist получат достаточно лаконичные названия — в начале будет гордо красоваться буква «a», вероятно, указывающая на поколение, за которой будут следовать три цифры.

Источник изображения: Twitter, momomo_us

Исходя из недавней «утечки», сообщающей ряд технических характеристик дебютирующих уже через несколько месяцев новинок от Intel, источник предполагает, что флагманская видеокарта, имеющая в своём распоряжении 512 исполнительных блоков и 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, получит название Intel Arc a700 (либо a170), модель на ступень ниже, располагающая 384 исполнительными блоками и 8-12 Гбайт памяти GDDR6, будут именовать Intel Arc a500 (a150), а младшая из представленных со 128 исполнительными блоками и 4/8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 «на борту» обзаведётся именем Intel Arc a300 (a130).

Источник изображения: VideoCardz

Помимо этого, учитывая тот факт, что кодовые имена следующих поколений графических продуктов Intel также известны (Battlemage, Celestial и Druid), можно предположить, что схема именований будущих трёх серий видеоадаптеров компании будет выглядеть следующим образом: Intel Arc b###, Intel Arc c### и Intel Arc d###, где ### есть ничто иное как цифры.

Впрочем, с течением времени планы компании могут подвергнуться изменениям, поэтому не исключено, что названия конечных продуктов будут несколько (или совсем) иными.

Стоит напомнить, что анонс игровых видеоадаптеров Intel под брендом Arc должен состояться в первом квартале следующего года. При этом недавняя «утечка» сообщает о выходе как минимум трёх десктопных моделей и их сравнительно низкой стоимости.

#intel #arc #alchemist
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Неофициальный патч для Cyberpunk 2077 повышает производительность CPU Intel и AMD
Просчитался и неудачно продал Core i7-6400T — пришлось переходить на новую платформу
5 причин, по которым я не буду менять Ryzen 5 1600 на Ryzen 5000, а вернусь на платформу Intel
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские магазины снизили цены на видеокарты – геймерские NVIDIA LHR со скидкой до 15%
26
Binance конфисковала у жителя Украины $100 000 в криптовалюте из-за санкций США
34
Microsoft официально повышает цены на консоли в РФ с 1 октября – Xbox Series X за $685 или 49 990 р
25
Как вернуться на Windows 10 после неудачного обновления до Windows 11 – подробности и инструкция
10
Специалисты SiSoftware провели предварительный тест Intel Core i9-12900K
71
Энтузиаст оживил NPC из The Witсher 3: Wild Hunt и показал, как бы они выглядели в реальной жизни
5
Предложена новая модель варп-двигателя, не нарушающего законы физики
13
Разработан интеллектуальный оптоволоконный кабель
8
Илон Маск объявил о расставании с певицей Граймс
12
GSC Game World проводит творческий конкурс на ключи S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
3
Видеокарты Intel будут дешевле моделей NVIDIA и AMD, а флагман поборется с RTX 3070 Ti — инсайдер
39
Предполагаемый Core i9-12900K оказался на 27% быстрее Ryzen 9 5950X в однопоточном тесте CPU-Z
53
Стартовал альфа-тест Battlefield Mobile
2
Один из младших видеочипов семейства RDNA 3 будет быстрее Radeon RX 6900 XT
33
Не хочешь – заставим: власти США намерены жёстко бороться с дефицитом чипов
58
Свежие результаты тестов Core i9-12900K демонстрируют его ощутимое превосходство над Ryzen 9 5950X
43
Через сколько лет нужно менять видеокарту – GeForce RTX 3090 vs 2хGeForce GTX 1080 Ti от TG
26
Euro Truck Simulator 2: аддон Iberia будет бесплатно дополнен новым контентом
+
Домашнего хомяка в качестве трейдера криптовалют использовал житель Германии
14
Биткоин остаётся нестабильным и может подешеветь до 35 000 долларов – эксперты РБК
53

Популярные статьи

Никогда такого не было и вот опять...или релиз Diablo ll Resurrected
114
Почему год от года дорожают комплектующие, материнские платы в частности
162
На Overclockers.Ru стартует голосование за лучшую игру тысячелетия: важно мнение каждого геймера
33
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Falchion
24
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
12
BloodRayne: Terminal Cut: охотница за нечистью
14

Сейчас обсуждают

_db_
00:36
Анонимными могут быть только инопланетные порталы, построенные на базе земных сетей, имитирующие земной траффик. Но инопланетянам на данный момент это не интересно. В такую дыру даже туристы из соседн...
Павел Дуров рассказал, когда Telegram станет полностью анонимным, независимым и свободным сервисом
MriS
00:36
Они за три года не успели накопить на x570s ? Кому в 2021 году нужна доска с pci-e 2.0, чему тут радоваться, от старья надо избавляться. Люди радуются, когда приобретают новые железки, а не всякому с...
Предполагаемый Core i9-12900K оказался на 27% быстрее Ryzen 9 5950X в однопоточном тесте CPU-Z
Саша Карпович
00:35
Такое ощущение, что автора поста обидели.
Binance конфисковала у жителя Украины $100 000 в криптовалюте из-за санкций США
_db_
00:35
Приходит Фродо Бэггинс к оркам и говорит: "привет, друзья, я хочу вам помочь".
Павел Дуров рассказал, когда Telegram станет полностью анонимным, независимым и свободным сервисом
Виталий Shokerxxx
00:32
от презика ни чвего не зависит просто актер. что не понятно еще что ли?. даже в сшп самой крутой стране мира от презика ни чего не зависит.
Павел Дуров рассказал, когда Telegram станет полностью анонимным, независимым и свободным сервисом
wasek
00:30
а что с процами за фигня? почему селерон или пентиум 1151в2 в два раза дороже 1200?
Почему год от года дорожают комплектующие, материнские платы в частности
ИН
00:24
Зачем публиковать такое вообще? Просто набор слов, по фактам ничего. Автор не играл а просто начитался токсиков, щас модно всё срать автоматом. Удивляет больше всего pc gamer типа с предъявой на уста...
Никогда такого не было и вот опять...или релиз Diablo ll Resurrected
Юра Репченко
00:24
Теоретически возможно, но чтобы разогнать тело массой 80кг до скорости света надо сжечь половину вселенной) Ну и черной дыры по близости тоже как то нет.
Брайан Грин, профессор Колумбийского университета, заявил, что путешествия во времени возможны
Batareykin
00:19
охххуенный байт на коменты , а вот хххуй
На Overclockers.Ru стартует голосование за лучшую игру тысячелетия: важно мнение каждого геймера
Иван Огурцов
00:18
Когда школьникам запретят оставлять комментарии на этом ресурсе?
Видеокарта после майнинга – не так уж и страшно: правильно выбираем ускоритель для гейминга
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем