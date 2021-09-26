Новинки Intel получат достаточно лаконичные названия.

На фоне неумолимо приближающегося анонса первых игровых видеокарт Intel под брендом Arc, основанных на GPU Alchemist с микроархитектурой Xe-HPG, всё больше информации касательно характеристик новинок становится достоянием общественности: на сей раз известный энтузиаст под ником momomo_us поделился с компьютерным сообществом частью документа, приоткрывающей завесу тайны над схемой именования будущих графических продуктов «синей команды», сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

Согласно данным, которые можно почерпнуть в представленной памятке, предназначенной, судя по всему, для производителей, системных интеграторов и прессы, и содержащей рекомендации касательно правильного написания именований будущих графических решений Intel, игровые видеокарты на базе чипа Alchemist получат достаточно лаконичные названия — в начале будет гордо красоваться буква «a», вероятно, указывающая на поколение, за которой будут следовать три цифры.

Источник изображения: Twitter, momomo_us

Исходя из недавней «утечки», сообщающей ряд технических характеристик дебютирующих уже через несколько месяцев новинок от Intel, источник предполагает, что флагманская видеокарта, имеющая в своём распоряжении 512 исполнительных блоков и 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, получит название Intel Arc a700 (либо a170), модель на ступень ниже, располагающая 384 исполнительными блоками и 8-12 Гбайт памяти GDDR6, будут именовать Intel Arc a500 (a150), а младшая из представленных со 128 исполнительными блоками и 4/8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 «на борту» обзаведётся именем Intel Arc a300 (a130).

Источник изображения: VideoCardz

Помимо этого, учитывая тот факт, что кодовые имена следующих поколений графических продуктов Intel также известны (Battlemage, Celestial и Druid), можно предположить, что схема именований будущих трёх серий видеоадаптеров компании будет выглядеть следующим образом: Intel Arc b###, Intel Arc c### и Intel Arc d###, где ### есть ничто иное как цифры.

Впрочем, с течением времени планы компании могут подвергнуться изменениям, поэтому не исключено, что названия конечных продуктов будут несколько (или совсем) иными.

Стоит напомнить, что анонс игровых видеоадаптеров Intel под брендом Arc должен состояться в первом квартале следующего года. При этом недавняя «утечка» сообщает о выходе как минимум трёх десктопных моделей и их сравнительно низкой стоимости.