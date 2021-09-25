Возможно, и на улице геймеров наступит праздник.

На фоне неумолимо приближающегося анонса игровых дискретных графических адаптеров Intel под брендом Arc, в основу которых лягут чипы с микроархитектурой Xe-HPG, получившие кодовое имя Alchemist, разного рода инсайдеры и энтузиасты продолжают делиться с широкой компьютерной общественностью занятными данными касательно характеристик предстоящих новинок: на сей раз «нарушителем спокойствия» стал специалист YouTube-канала Moore's Law Is Dead, опубликовавший информацию об уровне производительности и спецификациях новых моделей, частично перекликающуюся с уже имеющимися «утечками», в том числе и собственными, о чём сообщает ресурс Wccftech.

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Источник изображения: Wccftech

По данным инсайдера, специалисты Intel разрабатывают как минимум три конфигурации GPU Alchemist, хотя в будущем данный список может расшириться. Утверждается, что топовый графический процессор Intel получит 512 исполнительных блоков и сможет функционировать на частотах 2,2-2,5 ГГц, хотя относятся ли данные значения к максимальным не уточняется.

Кроме того, видеокарты на базе старшего чипа смогут получить до 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 16 ГГц, в то время как для «премиальных» моделей данное значение может достичь 18 ГГц.

Что касается уровня энергопотребления, то, как утверждает источник, первоначальный параметр TDP, варьирующийся от 225 до 250 Вт, в финальной версии увеличится до 275 Вт, что предполагает наличие 8- и 6-контактного разъёма, а разогнанные версии смогут потреблять даже 300 Вт и получат пару 8-пиновых коннекторов. При этом ожидается, что референсный дизайн будет схож с внешним видом видеокарты, продемонстрированной Intel посредством дронов.

Говоря об уровне производительности топовой модели, инсайдер отметил, что флагман Intel сможет превзойти NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti и практически догнать GeForce RTX 3070 Ti.

Источник изображения: Wccftech, Youtube, Moore's Law Is Dead

Вторым по «старшинству» станет графический процессор Intel Alchemist, снабжённый 384 исполнительными блоками и 3072 ядрами — на его основе будут выпускаться модели, имеющие в своём распоряжении до 12 Гбайт памяти типа GDDR6 при 192-битной шине, хотя существование 8-гигабайтных моделей с шиной в 256 бит также не исключается, но под большим вопросом. Сообщается, что значение TDP данных видеокарт будет достигать 200 Вт, а в разрезе уровня быстродействия новинка расположится между RTX 3060 и RTX 3060 Ti.

Самыми доступными моделями станут видеоадаптеры, основанные на младшем чипе, который будет располагать 128 исполнительными блоками в максимальном своём исполнении, хотя «урезанный» вариант с 96 блоками «на борту» также не исключён. При этом объём видеобуфера новинок будет варьироваться от 4 до 8 Гбайт, а ширина шины составит 64 бит. Утверждается, что по уровню быстродействия модели данного класса будут превосходить достижения GTX 1650, но уступать GTX 1650 SUPER, а главным отличием от соперниц станет аппаратная поддержка трассировки лучей.

Отмечается, что чипы в других конфигурациях также тестировались специалистами Intel, однако увидят ли они свет в ближайшем будущем, пока остаётся загадкой. При этом в первом квартале 2022 года дебютируют как минимум две вариации, основанные на старшем чипе, а также одна — на младшем.

Что касается стоимости игровых видеокарт Intel, то, по словам инсайдера, она будет весьма приятной — компания намерена вести агрессивную ценовую политику, что, вероятно, выльется в более низкий ценник схожих по производительности видеокарт в сравнении с конкурирующими продуктами из стана NVIDIA и AMD.

Если данные источника окажутся верны, то потенциальные покупатели в теории смогут приобрести желанную видеокарту по доступной цене, что, впрочем, при условии продолжающегося кризиса на рынке графических адаптеров даже в 2022 году, возможно, будет сделать затруднительно.