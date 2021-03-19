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Пока компьютерное сообщество горячо обсуждает технические характеристики и реальные цены не так давно анонсированных настольных процессоров Intel 11-го поколения, известный энтузиаст momomo_us предлагает обратить свой взор на некоторые данные касательно уровня потребления новых моделей в сравнении с их предшественницами.

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Источник изображения: Intel

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Взглянув на страницу из официального документа Intel, посвящённую организации питания десктопных процессоров двух последних поколений, можно отметить, что, несмотря на новую архитектуру Cypress Cove, аппетиты новых CPU «синей команды» только выросли: так, заявленный уровень энергопотребления PL1 флагманской 8-ядерной модели Rocket Lake-S идентичен показателю 10-ядерного процессора Comet Lake-S, в то время как в разрезе значения PL2 в базовом и максимальном режимах новинка даже превосходит свою предшественницу на 26 и 1 Вт соответственно.

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Источник изображения: Twitter, momomo_us

Похожая картина наблюдается и с моделями, характеризующимися уровнем TDP в 65 Вт: показатели PL1 и PL2 в максимальном режиме для 8-ядерного и 10-ядерного CPU, принадлежащих к семействам Rocket Lake-S и Comet Lake-S, оказываются равны.

Что касается 6-ядерных моделей двух сравниваемых поколений с TDP в 65 Вт, то при идентичных значениях PL1 преимущество представителя семейства Rocket Lake-S в разрезе показателя PL2 в режиме производительности составляет 20 Вт (154 против 134 Вт).

А вот процессоры Rocket Lake-S с пониженным уровнем энергопотребления (35 Вт) свои «аппетиты» поумерили, отличаясь от своих предшественников меньшими показателями PL2, что, впрочем, частично нивелируется наличием всего 8 ядер у старшей модели нового поколения.

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Таким образом, даже меньшее количество ядер и новая архитектура не оказали положительного влияния на показатели энергопотребления настольных процессоров Intel 11-го поколения, поэтому подходить к выбору системы охлаждения новых CPU, как и прежде, стоит с особым вниманием.