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Реальные цены настольных процессоров Intel 11-го поколения оказались выше официальных

Впрочем, наценка на ряд моделей не слишком велика.
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Несколько часов назад Intel анонсировала свою новую линейку настольных процессоров 11-го поколения, а также рассекретила официальные цены новых моделей, которые, впрочем, оказались ниже реальных.

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Источник изображения: Intel

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Так, заморские онлайн-площадки B&H и Newegg пополнили свои прайс-листы целым рядом моделей семейства Rocket Lake-S: флагманский 8-ядерный 16-поточный Core i9-11900K был оценён в $614-614.5, что выше официальной стоимости на $75-75.5, Core i7-11700K и Core i7-11700 с аналогичным количеством ядер/потоков предлагаются за $419-420 и $368.5-370, то есть на $20-21 и $45.5-47 дороже рекомендуемой цены, а 6-ядерные 12-поточные Core i5-11600K, Core i5-11500, Core i5-11400 и Core i5-11400F имеется возможность предзаказать за $289-293, $217.5-219, $190-192 и $168, что больше MSRP на $27-31, $25.5-27, $8-10 и $11.

Источник изображения: B&H

Источник изображения: Newegg

Взглянув на представленные данные, можно отметить, что стоимость «народных» процессоров весьма близка к официальной, в то время как прибавка к цене для топовой модели превышает 12 %. Не менее интересен тот факт, что наценка для предтопового CPU в лице Core i7-11700K также весьма низка (около 5 %).

Стоит отметить, что Intel приводит свои официальные цены для партии в 1000 штук, в то время как стоимость в онлайн-магазинах формируется из расчёта за одну единицу.

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Adam01
00:58
Так и про видеокарты говорили)))
Реальные цены настольных процессоров Intel 11-го поколения оказались выше официальных
Андрей Иванов
00:58
Смотря в какой юрисдикции
Готовится выход взломанной Assassin’s Creed Valhalla от хакерши 0xEMPRESS
VRoman
00:57
Если в ой7 контроллер памяти подмочат искуственно, то может быть разница цены оправдается.
Стали известны официальные цены настольных процессоров Intel Rocket Lake-S и Comet Lake-S Refresh
дунаев дмитрий
00:57
все бы хорошо если бы не 1АПРЕЛЯ и не на квантовом компьюторе)))
Переход к Ethereum 2.0 и конец эпохи майнинга может ощутимо ускориться из-за угроз шахтёров
wwr222
00:56
Поправить все может только святая Инквизиция.Может на 4060 будут человеческие цены и то,не факт.
Ресурс Tomshardware определил игровую иерархию всех актуальных видеокарт
Троллейбус
00:56
В начале продаж всегда "снимают сливки" с рынка. Нужно подождать.
Реальные цены настольных процессоров Intel 11-го поколения оказались выше официальных
Артур Андреевич
00:53
Если бы мне в 2016м во времена KabyLake сказали что и через 5 лет у Штеуда будут 14нм по таким вот ценам, то мои глаза от удивления бы вылезли из орбит и на Венеру улетели как говаривал дружочек-покой...
Реальные цены настольных процессоров Intel 11-го поколения оказались выше официальных
Adam01
00:51
Сейчас самая бомже плата обойдется в 100$,тупо невыгодно собирать с нуля.
Реальные цены настольных процессоров Intel 11-го поколения оказались выше официальных
Андрей Иванов
00:50
Покуй так-то.Последние 10 лет +5%.Так-то у них правильная бизнес-модель.
Intel официально анонсировала новую линейку своих настольных процессоров 11-го поколения
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