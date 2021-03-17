Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Несколько часов назад Intel анонсировала свою новую линейку настольных процессоров 11-го поколения, а также рассекретила официальные цены новых моделей, которые, впрочем, оказались ниже реальных.

реклама

Источник изображения: Intel

анонсы и реклама 3090 в продаже - смотри цены Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Топовая водянка от XPG уже в продаже <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Так, заморские онлайн-площадки B&H и Newegg пополнили свои прайс-листы целым рядом моделей семейства Rocket Lake-S: флагманский 8-ядерный 16-поточный Core i9-11900K был оценён в $614-614.5, что выше официальной стоимости на $75-75.5, Core i7-11700K и Core i7-11700 с аналогичным количеством ядер/потоков предлагаются за $419-420 и $368.5-370, то есть на $20-21 и $45.5-47 дороже рекомендуемой цены, а 6-ядерные 12-поточные Core i5-11600K, Core i5-11500, Core i5-11400 и Core i5-11400F имеется возможность предзаказать за $289-293, $217.5-219, $190-192 и $168, что больше MSRP на $27-31, $25.5-27, $8-10 и $11.

Источник изображения: B&H

Источник изображения: Newegg

Взглянув на представленные данные, можно отметить, что стоимость «народных» процессоров весьма близка к официальной, в то время как прибавка к цене для топовой модели превышает 12 %. Не менее интересен тот факт, что наценка для предтопового CPU в лице Core i7-11700K также весьма низка (около 5 %).

Стоит отметить, что Intel приводит свои официальные цены для партии в 1000 штук, в то время как стоимость в онлайн-магазинах формируется из расчёта за одну единицу.