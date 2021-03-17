Реальные цены настольных процессоров Intel 11-го поколения оказались выше официальных
Несколько часов назад Intel анонсировала свою новую линейку настольных процессоров 11-го поколения, а также рассекретила официальные цены новых моделей, которые, впрочем, оказались ниже реальных.
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Источник изображения: Intel
Так, заморские онлайн-площадки B&H и Newegg пополнили свои прайс-листы целым рядом моделей семейства Rocket Lake-S: флагманский 8-ядерный 16-поточный Core i9-11900K был оценён в $614-614.5, что выше официальной стоимости на $75-75.5, Core i7-11700K и Core i7-11700 с аналогичным количеством ядер/потоков предлагаются за $419-420 и $368.5-370, то есть на $20-21 и $45.5-47 дороже рекомендуемой цены, а 6-ядерные 12-поточные Core i5-11600K, Core i5-11500, Core i5-11400 и Core i5-11400F имеется возможность предзаказать за $289-293, $217.5-219, $190-192 и $168, что больше MSRP на $27-31, $25.5-27, $8-10 и $11.
Источник изображения: B&H
Источник изображения: Newegg
Взглянув на представленные данные, можно отметить, что стоимость «народных» процессоров весьма близка к официальной, в то время как прибавка к цене для топовой модели превышает 12 %. Не менее интересен тот факт, что наценка для предтопового CPU в лице Core i7-11700K также весьма низка (около 5 %).
Стоит отметить, что Intel приводит свои официальные цены для партии в 1000 штук, в то время как стоимость в онлайн-магазинах формируется из расчёта за одну единицу.
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