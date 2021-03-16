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Сегодня наконец-то состоялось событие, ожидаемое многими почитателями продукции Intel: компания официально представила свою новую линейку настольных процессоров семейства Rocket Lake-S.

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Как сообщает официальный сайт компании, десктопные процессоры 11-го поколения основаны на новейшей архитектуре Cypress Cove, отличающейся весьма значительным ростом числа исполняемых инструкций за такт (IPC) — вплоть до 19 % по сравнению с представителями прошлого поколения.

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Флагманом новой линейки стал 8-ядерный 16-поточный процессор Core i9-11900K, который, помимо роста IPC, может похвастаться возможностью повышения частоты до 5,3 ГГц в максимальном режиме, 16 Мбайт кэш-памяти третьего уровня, поддержкой DDR4-3200 «из коробки», встроенной графической подсистемой с архитектурой Xe, характеризующейся повышением уровня производительности на 50 % по сравнению с iGPU прошлого поколения, а также наличием ряда новых технологий, в том числе Intel Deep Learning Boost и Vector Neural Network Instructions.

Источник изображений: Intel

При этом Intel делает акцент на том факте, что новое поколение настольных процессоров создано для игр и способно обеспечить качественный игровой процесс даже самым требовательным геймерам.

Кроме того, в распоряжение энтузиастов предоставляется целый ряд обновлённых утилит и функций для разгона, в том числе оверклокинг оперативной памяти в режиме реального времени, а также расширение списка материнских плат, поддерживающих разгон памяти, моделями среднего ценового диапазона на базе чипсетов H570 и B560. Также упоминается о новом интегрированном контроллере памяти и внедрении режима работы Gear 2.

Помимо этого, заявлен широкий спектр мультимедийных возможностей, наличие встроенного HDMI 2.0 с HBR3, а также поддержка Thunderbolt 4 и Wi-Fi 6E.

Стоит напомнить, что ранее стало известно о рекомендованной стоимости настольных процессоров Intel 11-го поколения.