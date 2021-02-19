Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Крестовый поход NVIDIA против майнеров, ставших одной из причин дефицита графических адаптеров и недовольства рядовых покупателей, похоже, может не ограничиться уже предпринятыми мерами в виде уменьшения уровня производительности GeForce RTX 3060 в случае обнаружения алгоритмов, присущих майнингу, но и распространиться на все модели серии GeForce RTX 30 в будущем, по крайней мере, именно такие выводы сделал ресурс VideoCardz на основании сообщений известного инсайдера kopite7kimi, предсказавшего скорое начало борьбы главы компании Дженсена Хуанга (Jensen Huang) против добытчиков криптовалют.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

анонсы и реклама RTX 3070 Asus Gaming не особо и дорого в Ситилинке 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

Как сообщает энтузиаст, NVIDIA может осуществить «перезапуск» видеокарт GeForce RTX 30, в результате чего «обновлённые» модели могут получить новые идентификаторы и механизм уменьшения скорости хешрейта при майнинге, реализованный в GeForce RTX 3060. Что касается моделей, уже произведённых и продаваемых в магазинах, то их сия участь, согласно заявлению NVIDIA, так и не коснётся, поэтому вполне возможно, что майнеры могут приняться скупать представленные на рынке видеоадаптеры с возросшей интенсивностью.

реклама

Источник изображения: Twitter, kopite7kimi

Впрочем, сейчас эти данные относятся к категории неподтверждённых и требуют доказательств со стороны официальных представителей NVIDIA.