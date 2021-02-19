NVIDIA может ограничить производительность всех моделей GeForce RTX 30 в майнинге
Крестовый поход NVIDIA против майнеров, ставших одной из причин дефицита графических адаптеров и недовольства рядовых покупателей, похоже, может не ограничиться уже предпринятыми мерами в виде уменьшения уровня производительности GeForce RTX 3060 в случае обнаружения алгоритмов, присущих майнингу, но и распространиться на все модели серии GeForce RTX 30 в будущем, по крайней мере, именно такие выводы сделал ресурс VideoCardz на основании сообщений известного инсайдера kopite7kimi, предсказавшего скорое начало борьбы главы компании Дженсена Хуанга (Jensen Huang) против добытчиков криптовалют.
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Источник изображения: NVIDIA
Как сообщает энтузиаст, NVIDIA может осуществить «перезапуск» видеокарт GeForce RTX 30, в результате чего «обновлённые» модели могут получить новые идентификаторы и механизм уменьшения скорости хешрейта при майнинге, реализованный в GeForce RTX 3060. Что касается моделей, уже произведённых и продаваемых в магазинах, то их сия участь, согласно заявлению NVIDIA, так и не коснётся, поэтому вполне возможно, что майнеры могут приняться скупать представленные на рынке видеоадаптеры с возросшей интенсивностью.
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Источник изображения: Twitter, kopite7kimi
Впрочем, сейчас эти данные относятся к категории неподтверждённых и требуют доказательств со стороны официальных представителей NVIDIA.
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