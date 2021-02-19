NVIDIA не собирается распространять ограничение производительности GeForce RTX 3060 в майнинге на другие видеокарты
Как неоднократно поясняли вчера некоторые рабы информационной конъюнктуры, NVIDIA искусственным образом ограничит производительность GeForce RTX 3060 при добыче Ethereum на уровне драйвера, и обойти эту защиту не получится. По крайней мере, в этом уверены представители NVIDIA, опрошенные ресурсом PC Gamer.
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За кадром остался ещё один комментарий представителей компании. Пока она не планирует вводить аналогичные ограничения для уже продаваемых моделей видеокарт семейства Ampere. Это значит, что GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3070 и более дорогие графические решения искусственным ограничениям производительности в майнинге подвергнуты не будут, как и видеокарты предыдущих поколений. Скорее всего, GeForce RTX 3060 была избрана NVIDIA ради маркетингового эксперимента в попытке развести покупательскую аудиторию по разным сегментам. Майнерам будут предложены специализированные решения семейства CMP, а геймеров NVIDIA попытается спасти от влияния очередного криптовалютного бума.
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