Механизм ограничения производительности GeForce RTX 3060 в майнинге будет сложным и защищённым
Несколько часов назад NVIDIA наконец-то предприняла решительные шаги по ограничению пагубного влияния майнеров на рынок графических адаптеров: компания решила действовать сразу по двум направлениям, анонсировав скорый дебют специальных устройств, принадлежащих к серии Cryptocurrency Mining Processor и предназначенных для майнинга криптовалюты, а также сообщив об ощутимом снижении скорости хешрейта GeForce RTX 3060 в случае обнаружения алгоритмов, указывающих на то, что видеокарта используется для майнинга.
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Источник изображения: Pixabay
Согласно официальному заявлению NVIDIA, а также результатам тестирования GeForce RTX 3060 в майнинге Ethereum, можно было сделать вывод, что ограничение уровня производительности графического адаптера в майнинге достигается за счёт специальной версии драйверов или BIOS, однако представитель NVIDIA, возглавляющий отдел маркетинга компании, решил более подробно разъяснить схему работы «ограничителя».
По словам Брайана Дель Риццо (Bryan Del Rizzo), «магия» заключается в тесном взаимодействии драйвера, прошивки и чипа RTX 3060 с применением защищённого рукопожатия (handshake), в результате чего с ограничением скорости хешрейта невозможно совладать.
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Источник изображения: Twitter, Bryan Del Rizzo
Таким образом, NVIDIA бросила своеобразный вызов специалистам нахождения «потайных дверей» и подбору соответствующих ключей, которые всенепременно попытаются решить поставленную перед ними задачу по снятию ограничения, однако на первых порах меры противодействия компании могут сыграть на руку рядовым покупателям, выиграв для них драгоценное время для покупки желанной видеокарты.
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