Майнеры скупают GeForce RTX 3060 за недели до официального дебюта по завышенной цене
Интерес к добыче криптовалют продолжает расти стремительными темпами, вовлекая всё новых участников, пополняющих стройные ряды «копателей» и создающих дефицит на рынке графических адаптеров: так, дебютирующая только через неделю модель GeForce RTX 3060, предназначенная для усиления позиций NVIDIA в среднем ценовом сегменте, похоже, тоже может стать очередной жертвой майнеров.
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Так, исследователь под ником CryptoLeo, сумевший заполучить GeForce RTX 3060 за неделю до её официального появления на прилавках магазинов, помимо информации касательно достижений новинки в майнинге Ethereum, поделился с широкой общественностью порцией достаточно занятных данных, которые на фоне основной темы обсуждения были упущены из виду: по словам энтузиаста, видеокарту он смог приобрести благодаря знакомому добытчику, купившему уже 40 штук RTX 3060 для своих майнинг-ферм. С учётом пересылки из Грузии новинка обошлась энтузиасту в $830.
Источник изображения: YouTube, CryptoLeo
Потенциальным покупателям, которые питают надежды приобрести новую модель в первые дни после старта продаж, он советует отказаться от сей трудной задачи, так как, по его словам, магазины распродадут практически все имеющиеся запасы майнерам задолго до официального дебюта, оставив лишь незначительное количество для рядовых клиентов. Стоит учесть, что речь идёт о неких магазинах в Грузии, однако недавние новости наглядно продемонстрировали, что подобная тенденция складывается и в других странах.
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Впрочем, меры противодействия NVIDIA, анонсированные компанией несколько часов назад и включающие в себя ощутимое снижение уровня производительности GeForce RTX 3060 при майнинге, а также выпуск специальных устройств серии Cryptocurrency Mining Processor для добычи криптовалют, могут несколько охладить пыл майнеров, однако в условиях растущего курса популярных криптовалют даже двукратное снижение скорости хеширования может не стать преградой на пути ряда добытчиков.
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