GeForce RTX 3060 поступила в продажу в Пакистане — цена выше рекомендованной стоимости RTX 3080
В то время как геймеры с нетерпением ждут скорого дебюта графического адаптера NVIDIA GeForce RTX 3060, рассчитывая опередить майнеров при покупке, один из азиатских магазинов уже приступил к продаже новых моделей за пару недель до официального запуска, о чём сообщает ресурс Wccftech.
реклама
Источник изображения: Wccftech
По данным источника, ритейлер ZAH Computers, являющийся дистрибьютором Palit в Пакистане, начал продажу GeForce RTX 3060 производства вышеупомянутой компании всем желающим, причём стоимость новинок весьма впечатляет: так, продавец оценил новую модель в 120000 пакистанских рупий (около 750 долларов или 55600 рублей), что даже выше рекомендованной стоимости предтоповой GeForce RTX 3080.
реклама
Источник изображения: Wccftech, ZAH Computers
Впрочем, данный магазин не стал «первопроходцем» в формировании высоких цен на GeForce RTX 3060 — несколько дней назад ещё один ритейлер, находящийся в Сербии, поставил ценник в 79990 сербских динаров (примерно 815 долларов США или 61600 рублей).
Судя по всему, NVIDIA пока что не в состоянии совладать с ощутимым ростом цен и использованием «серых» схем при продаже графических адаптеров, в том числе для нужд майнеров, хотя причин для беспокойства уже вполне достаточно для того, чтобы приступить к мерам, противодействующим данному положению дел.
Стоит напомнить, что официальный дебют NVIDIA GeForce RTX 3060 должен состояться 25 февраля, а рекомендованная стоимость новинки составит $329.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила