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Несколько часов назад стало известно о намерениях NVIDIA ощутимо усложнить жизнь майнерам, рассчитывающим добывать криптовалюту с использованием скоро дебютирующей модели среднего ценового сегмента в лице GeForce RTX 3060: как утверждается, в случае обнаружения алгоритмов, специфичных для майнинга, уровень производительности видеокарты будет урезан вдвое.

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Как сообщает ресурс VideoCardz, один из энтузиастов под ником CryptoLeo решил проверить данное утверждение на практике, обзаведясь видеокартой GeForce RTX 3060 Twin Edge производства компании ZOTAC, успевшей разозлить геймеров рекламой своей майнинг-фермы и поспешно удалившей сообщение через несколько часов: несмотря на то, что графический адаптер официально пока не продаётся, специалисту удалось приобрести новинку за $830, учитывая сопутствующие расходы при пересылке.

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Для своих тестов исследователь использовал две видеокарты — искомую GeForce RTX 3060 и представительницу поколения Pascal в лице GTX 1080 Ti. Как можно убедиться, всего через пару минут после начала добычи популярной среди майнеров криптовалюты Ethereum показатель скорости хеширования для RTX 3060 упал с 41.5 MH/s до 23-28 MH/s, в то время как графический адаптер под номером 2 продолжал функционировать с прежней эффективностью.

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Источник изображений: VideoCardz, CryptoLeo

Интересен тот факт, что для тестовой системы свежий набор драйверов не был установлен, поэтому можно предположить, что ограничение действует на уровне BIOS.

Стоит напомнить, что, помимо противодействию майнингу посредством RTX 3060, NVIDIA анонсировала новую серию продуктов, именуемых Cryptocurrency Mining Processor и предназначенных непосредственно для добычи криптовалют. Таким образом, компания всё же перешла от слов к решительным действиям, что не может не радовать рядовых покупателей.