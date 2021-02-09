Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Для поддержки CPU Rocket Lake-S бюджетными платами 400-й серии производители пойдут на хитрость

Всё ради душевного спокойствия покупателей.
[ ] для раздела Блоги
2
RTX 3080 в наличии но цена вдвое выше ожидаемой
Несколько видов RTX 3070 в продаже - смотрим цены
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Чуть меньше месяца назад один из популярных компьютерных ресурсов весьма опечалил владельцев материнских плат на базе наборов системной логики B460 и H410, сообщив пренеприятнейшее известие: как оказалось, о содружестве настольных процессоров Intel 11-го поколения с такими платами официально не может быть и речи, что объясняется некоторыми техническими сложностями для 22-нм чипсетов.

реклама

Возможно, в сердцах некоторых приверженцев «синей команды» ещё теплилась надежда на снисходительность со стороны компании, однако несколько часов назад официальный сайт Intel поставил в данном вопросе жирную точку: согласно опубликованному документу, поддержка системных плат, основанных на чипсетах B460 и H410, для процессоров 11-го поколения не предусмотрена.

анонсы и реклама
Распродажа памяти в Регарде
Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле
RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь
RTX 3070 дешевле в Compeo.ru
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
RTX 2070 и 3070 относительно недорого в Компео
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
-3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Источник изображения: Intel

Впрочем, приободрить потенциальных покупателей бюджетных материнских плат вызвалась компания Gigabyte, которая приготовила сюрприз для своих приверженцев. Как сообщает ресурс Tom's Hardware, ассортимент тайваньского производителя пополнился двумя обновлёнными моделями, в которых специалисты компании применили небольшой трюк: несмотря на то, что в названии материнских плат H410M S2H V2 и H410M DS2V V2 фигурирует именование «H410», на самом деле в продуктах используется чипсет H470, официально поддерживающий процессоры семейства Rocket Lake-S.

реклама

Источник полагает, что таким образом Gigabyte сможет обойти ограничение, попутно предоставив стеснённым в средствах покупателям возможность сравнительно недорого обновить свои системы.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel rocket lake-s
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование ноутбука ASUS TUF Gaming Dash F15
11
Project Cars 3: тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
12
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool ThunderX3 Cronus
12
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
150
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10400F
14
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT
53
Crysis Remastered: тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
16
Обзор и тестирование корпуса be quiet! Silent Base 802
34
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
40

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 февраля 2021 40
Обзор и тестирование корпуса be quiet! Silent Base 802
3 февраля 2021 34
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
5 февраля 2021 150
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT
4 февраля 2021 53
Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
27 января 2021 37
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
1 февраля 2021 31

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

RockStar Games раздадут подарки игрокам в связи с высоким онлайном
13
Гигантские майнинговые фермы на видеокартах NVIDIA и AMD привели к перебоям напряжения в Иране
64
Навальный из СИЗО написал о своем отношении к серии Fallout
239
GeForce RTX 3060 может оказаться жертвой майнеров и позволяет отбить свою цену всего за 2 месяца
20
Google заблокирует установку GCam на все смартфоны
8
Майнинг Ethereum стал таким выгодным, что из продажи исчезают даже ноутбуки с мощными видеокартами
25
69 смартфонов Xiaomi получат глобальную прошивку MIUI 12.5
1
Процессоры Intel продолжают дешеветь – цена Core i9 10900KF в РФ за 4 месяца снизилась на 10 000 р
25
Графические решения RDNA 3 превзойдут предшественников по быстродействию в 2,5 раза
83
Игроки критикуют Ubisoft за поддержку Assassin's Creed Valhalla
11
Новая технология трассировки лучей Super Resolution для Radeon RX 6000 появится в ближайшие месяцы
118
Обновлённая Mass Effect Legendary Edition запуститься даже на калькуляторе с 2 Гб памяти и FX-8350
17
Видеокарты GeForce RTX 3060 поступят в продажу 25 февраля, но майнеры их уже получили
47
Цена Ryzen 9 3900X за неделю упала более чем на 2600 рублей — 12-ядерный CPU стал дешевле i9-10900K
72
AMD представит процессоры Warhol в четвёртом квартале
68
Sony Xperia Compact получит Snapdragon 775G, 5,5-дюймовый дисплей и Android 11
3
Google заблокировала аккаунт основателя студии-разработчика Terraria, в ответ он отказался выпускать игру в Stadia
26
Обновление Windows 10 KB4598291 исправляет ряд ошибок, но вызывает другие проблемы
9
Илон Маск всего лишь за неделю разбогател более чем на 10 миллиардов долларов
12
Первая материнская плата с электромотором – ASRock Z590 Taichi
11

Популярные статьи

Сколько на самом деле зарабатывают майнеры – две реальные истории о миллионерах-неудачниках
129
Выбираем SSD в 2021 году: стоит ли вообще менять HDD на SSD и какую модель SSD выбрать
46
Пожизненная лицензия Windows 10 Pro и Home на распродаже к 14 февраля
Опыт моей настройки и доработки игрового компьютера для бесшумного майнига по ночам
27
Обзор и тестирование ноутбука ASUS TUF Gaming Dash F15
11
Российский оверклокер прошелся по верхушкам 3DMark в модельном зачете GTX 1060 и Radeon RX 560
31
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
7
Project Cars 3: тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
12
Стоит ли покупать видеокарту после майнинга и все ли б.у. видеокарты - майнерские
8
Личное мнение: GeForce GTX 1060 - лучшая видеокарта из всех бывших у меня за 18 лет
13

Сейчас обсуждают

D-IMA
03:39
Так перевыпускать старое поколение в качестве бюджетного сегмента просто нет смысла. Техпроцесс тот же, а значит стоимость кристалла не упала. Лучше сделать меньше кристалл на новой архитектуре с тако...
Флагманская AMD Radeon RX 7900 XT будет в 2,5 раза производительнее RX 6900 XT — данные инсайдера
Зю
03:38
В Z версии материнки проц будет позволено вынимать из сокета. В-версия позволяет к распаянной памяти доставить ещё две планки
Для поддержки CPU Rocket Lake-S бюджетными платами 400-й серии производители пойдут на хитрость
Виталий Shokerxxx
03:29
16 ядер 24 потока значит будет чиплет с быстрыми ядрам и мелкими с гипертрейдингом.
16-ядерный 24-поточный процессор Intel Alder Lake-S в дуэте с памятью DDR5 замечен в Geekbench 4
Виталий Shokerxxx
03:27
илон мошенник ни какого марса не будет челику ужо почти 50 годиков. любыми методами доит хомяков.
Илон Маск вновь вызвал рост Bitcoin: его стоимость превысила 40 000 $ и обновила абсолютный рекорд
Виталий Shokerxxx
03:25
1660 норм так по цене 40к+ хорошее экономное решение.
Магазины РФ распродают остатки видеокарт – оптимальные игровые предложения для экономных геймеров
Виталий Shokerxxx
03:24
ни кто ни чего не выпустит иначе интеля забанит компании. и они не увидят новые чудные процы на новейших тех процессах. вообще интеля нужно сразу распаивать процы на матерях как в селеронах. хочешь кр...
Для поддержки CPU Rocket Lake-S бюджетными платами 400-й серии производители пойдут на хитрость
kib@rg
03:09
Начинайте, разрешаем!
Tesla инвестировала в биткоин 1,5 миллиарда долларов США и будет принимать оплату криптовалютой
Юрий Андреевич
03:05
Сегодня одни и те же нищие неудачники и стонут в каждом уголке интернета, что и годы назад. Карты были в продаже на протяжении полутора месяцев по нормальной цене. 3070 по 50к лежали практически в каж...
Видеокарты GeForce RTX 3060 поступят в продажу 25 февраля, но майнеры их уже получили
Renegade1979
02:58
В конце марта ж вроде. Как раз вылетят 4гиговые карты, сложность упадет, все накопают много ефира и сдампят, буде кархЪ
GeForce RTX 3080 Ti может выйти в апреле, но уже с 12 ГБ памяти GDDR6X
Renegade1979
02:50
Была и история GTX480 - GTX580, выпустили по сути то же самое на улучшенном техпроцессе, а как были печки так и остались
Флагманская AMD Radeon RX 7900 XT будет в 2,5 раза производительнее RX 6900 XT — данные инсайдера
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем