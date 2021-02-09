Для поддержки CPU Rocket Lake-S бюджетными платами 400-й серии производители пойдут на хитрость
Чуть меньше месяца назад один из популярных компьютерных ресурсов весьма опечалил владельцев материнских плат на базе наборов системной логики B460 и H410, сообщив пренеприятнейшее известие: как оказалось, о содружестве настольных процессоров Intel 11-го поколения с такими платами официально не может быть и речи, что объясняется некоторыми техническими сложностями для 22-нм чипсетов.
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Возможно, в сердцах некоторых приверженцев «синей команды» ещё теплилась надежда на снисходительность со стороны компании, однако несколько часов назад официальный сайт Intel поставил в данном вопросе жирную точку: согласно опубликованному документу, поддержка системных плат, основанных на чипсетах B460 и H410, для процессоров 11-го поколения не предусмотрена.
Источник изображения: Intel
Впрочем, приободрить потенциальных покупателей бюджетных материнских плат вызвалась компания Gigabyte, которая приготовила сюрприз для своих приверженцев. Как сообщает ресурс Tom's Hardware, ассортимент тайваньского производителя пополнился двумя обновлёнными моделями, в которых специалисты компании применили небольшой трюк: несмотря на то, что в названии материнских плат H410M S2H V2 и H410M DS2V V2 фигурирует именование «H410», на самом деле в продуктах используется чипсет H470, официально поддерживающий процессоры семейства Rocket Lake-S.
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Источник полагает, что таким образом Gigabyte сможет обойти ограничение, попутно предоставив стеснённым в средствах покупателям возможность сравнительно недорого обновить свои системы.
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