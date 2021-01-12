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Несколько часов назад Intel приоткрыла завесу тайны над своей новой линейкой настольных процессоров, принадлежащих к семейству Rocket Lake-S, попутно продемонстрировав уровень производительности флагманского CPU в лице Core i9-11900K в сравнении с моделью конкурирующей стороны, AMD Ryzen 9 5900X.

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Источник изображения: Intel

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Кроме того, представители Intel поделились информацией о некоторых технических характеристиках и ряде новых технологий, применяемых в новых продуктах, а также сообщили об обратной совместимости настольных процессоров Intel Rocket Lake-S с материнскими платами на базе чипсетов 400-й серии, однако данные, опубликованные ресурсом AnandTech, несколько омрачают сие утверждение.

Как сообщает источник, поддержка новых CPU ограничится лишь наборами системной логики Z490, Q470 и H470, в то время как 22-нм чипсеты B460 и H410 «дружить» с новинками не будут в силу некоторых технических особенностей.

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К сожалению, более никаких подробностей предоставлено не было, однако негодование владельцев системных плат, желающих приобрести новенький процессор семейства Rocket Lake-S и не попадающих в список «счастливчиков», вероятно, заставит Intel официально дать ответ касательно сложившейся ситуации.