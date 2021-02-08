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По версии Intel, чипсетам B460 и H410 поддержка процессоров Rocket Lake не положена

Производители материнских плат могут иметь другое мнение, отличное во всех смыслах.
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Производители материнских плат регулярно сообщают о внедрении поддержки будущих процессоров Intel Rocket Lake-S через обновление BIOS, но сама компания Intel совместимость с процессорами Core одиннадцатого поколения гарантирует только для плат на основе чипсетов Z490 и H470.

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Источник изображения: Intel

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Как гласит аннотация на сайте Intel, материнские платы на базе наборов логики B460 и H410 не предполагают поддержку процессоров Core одиннадцатого поколения. Скорее всего, отдельные производители плат смогут решить эту проблему, просто в этой инициативе им не придётся рассчитывать на официальное содействие Intel. История не раз доказывала, что на каждое новое семейство процессоров Intel найдётся немало моделей материнских плат, которые будут их поддерживать вопреки рекомендациям самого производителя процессоров.

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Теги

intel материнские платы rocket lake intel b460 intel h410
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