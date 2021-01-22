Флагманский Core i9-11900K занял первую строчку в рейтинге однопоточной производительности PassMark
Флагманский процессор Intel Core i9-11900K, официально анонсированный в рамках международной выставки CES 2021, продолжает появляться в базах данных того или иного бенчмарка: на сей раз, благодаря стараниям энтузиаста, известного под ником TUM_APISAK, стали известны достижения топовой модели в популярном тестовом пакете PassMark.
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Источник изображения: Intel
Судя по представленным данным, настольный процессор Intel Core i9-11900K, получивший в своё распоряжение 8 ядер/16 потоков, работающих на частоте 3,5/~5,3 ГГц в базовом/максимальном режиме, в однопоточном подтесте смог получить 3764 балла, обогнав прежних лидеров в лице Core i7-11700K и Ryzen 7 5800X, занимавших первую и вторую строчку в данной дисциплине, на 6,1 и 7,2 % соответственно, а в многопоточном состязании завоевал 28082 очка, уступив Ryzen 7 5800X, наделённому аналогичным количеством ядер/потоков с частотной формулой 3,8/4,7 ГГц, около 2,1 %.
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Что касается противостояния между Core i9-11900K и его предшественником, 10-ядерным 20-поточным Core i9-10900K, то флагман новой линейки опережает представителя поколения Comet Lake-S на 18,6 и 16,6 % в однопоточном и многопоточном подтестах.
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Источник изображений: PassMark
Необходимо напомнить, что ряд европейских магазинов уже рассекретил предварительную стоимость десктопных процессоров Intel 11-го поколения: флагманская модель, Core i9-11900K, оценена в €553-584.
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