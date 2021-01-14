Процессоры Intel Rocket Lake-S и Comet Lake-S Refresh замечены в ассортименте нескольких магазинов
Официальная презентация Intel, проходившая несколько дней назад в рамках международного мероприятия CES 2021 в онлайн-формате, хоть и заинтриговала почитателей продукции «синей команды», приоткрыв завесу тайны над техническими характеристиками и уровнем производительности флагмана новой линейки десктопных CPU в лице Core i9-11900K, однако до полноценного анонса всего модельного ряда дело так и не дошло, что не помешало ряду европейских магазинов уже сейчас пополнить свой ассортимент целым рядом новинок.
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Источник изображения: Intel
Так, специалисты онлайн-магазина Prime IT, расположенного в Нидерландах, и ритейлера SBM, базирующегося в Люксембурге, разместили на страницах своих площадок информацию о предварительной стоимости и некоторых технических характеристиках настольных процессоров Intel семейства Rocket Lake-S: согласно имеющимся данным, флагманский CPU в лице Core i9-11900K и его «собрат» с деактивированной графической подсистемой, Core i9-11900KF, наделённые 8 ядрами/16 потоками с базовой частотой 3,5 ГГц и 16 Мбайт кэш-памяти, оценены в €553-584 и €526-556, за модели с заблокированным множителем, Core i9-11900 и Core i9-11900F (2,5 ГГц, 16 Мбайт), придётся отдать €450-475 и €423-447, цена Core i7-11700K и Core i7-11700KF (3,6 ГГц, 16 Мбайт) остановилась на отметке в €415-438 и €388-410, а за Core i7-11700 и Core i7-11700F (2,5 ГГц, 16 Мбайт) просят €336-354 и €309-326 соответственно.
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Более доступные Core i5-11600K и Core i5-11600KF (3,9 ГГц, 12 Мбайт) будут готовы отдать за €279-282 и €251-254, за Core i5-11600 (2,8 ГГц, 12 Мбайт) назначили цену в €236-239, стоимость Core i5-11500 (2,7 ГГц, 12 Мбайт) составила €214-216, а Core i5-11400 и Core i5-11400F (2,6 ГГц, 12 Мбайт) выставили за €192-194 и €164-166.
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Кроме того, ассортимент онлайн-площадок пополнился и моделями, принадлежащими к семейству Comet Lake-S Refresh: стоимость Core i3-10105 и Core i3-10105F (3,7 ГГц, 6 Мбайт) составила €129-130 и €84-91, Core i3-10305 (3,8 ГГц, 8 Мбайт) оценили в €161-162, за Pentium G6605 (4,3 ГГц, 4 Мбайт) необходимо будет отдать €98-103, а за Pentium G6405 (4,1 ГГц, 4 Мбайт) попросят €68-74.
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Источник изображений: Prime IT
Необходимо учесть, что представленные цены приведены без учёта НДС и, несомненно, являются предварительными, поэтому могут быть скорректированы в будущем.
Что касается официального дебюта очередного поколения настольных процессоров Intel, то, судя по имеющимся данным, сие событие произойдёт не ранее второй половины марта текущего года.
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