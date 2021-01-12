Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В рамках сегодняшней презентации на международной выставке CES 2021, в текущем году проходящей в «виртуальном» режиме, Intel поделилась с широкой общественностью некоторыми подробностями касательно своих будущих настольных процессоров, принадлежащих к семейству Rocket Lake-S, а также снабдила ряд изданий красочными слайдами: в их числе оказался и ресурс Tom's Hardware, который с радостью делится ими с сообществом.

реклама

Как было известно ранее, настольные процессоры Intel 11-го поколения будут производиться по старому доброму 14-нм технологическому процессу, а флагман новой линейки в лице Core i9-11900K сможет располагать 8 ядрами с поддержкой гиперпоточности, при этом максимальные частоты топового CPU будут достигать планки в 5,3 ГГц при активности одного ядра и 4,8 ГГц — при нагрузке на все ядра.

анонсы и реклама -40% на HDD Fujitsu в Регарде 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Ryzen 5800X за копейки в Регарде RTX 3070 в XPERT.RU: Более 10 видов по рек ценам <b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет Куча RTX 3060 Ti в XPERT.RU RX 6800/6900 по суперценам в XPERT.RU - успей разбить копилку Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта <b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b>

Кроме того, флагман новой серии сможет похвастаться поддержкой оперативной памяти DDR4-3200, набора инструкций AVX-512, наличием 20 линий PCIe 4.0 с возможностью прямого доступа для SSD-накопителей, а также встроенной графической подсистемой с архитектурой Xe, поддерживающей кодек AV1, технологию Quick Sync и отличающейся ощутимым приростом производительности по сравнению с графикой UHD 630 — вплоть до 50 %.

Помимо этого, пропускная способность шины DMI, связывающей процессор и чипсет, была увеличена вдвое — до 7,88 Гбайт/с, что поможет устранить «бутылочное горлышко» при подключении высокоскоростных устройств. Также новый чипсет получил встроенный контроллер USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с).

реклама

Утверждается, что благодаря новейшей архитектуре ядер, именуемой Cypress Cove, увеличение числа исполняемых инструкций за такт (IPC) для новых продуктов достигает значения в 19 %, что позволяет нивелировать потерю двух ядер для флагмана новой серии по сравнению с 10-ядерным предшественником семейства Comet Lake-S.

Для полноты картины Intel поделилась с широкой общественностью результатами тестирования Core i9-11900K в ряде игровых приложений, о чём уже сообщалось в недавней новости: в дуэте с видеокартой GeForce RTX 3080 флагман новой линейки превосходит своего соперника из стана AMD в лице Ryzen 9 5900X, обладающего 12 ядрами/24 потоками, в среднем на 4 %.

реклама

Источник изображений: Tom's Hardware

реклама

К сожалению, более подробными техническими характеристиками новых процессоров представители Intel не поделились, но обещают сделать это в ближайшем будущем.