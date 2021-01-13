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Несколько дней назад в рамках презентации на международной выставке CES 2021 представители компании Intel поделились некоторыми подробностями касательно технических характеристик флагмана новой линейки в лице Core i9-11900K и сравнили уровень производительности топовой модели с результатами соперника из стана AMD, Ryzen 9 5900X, в ряде игр — согласно тестам специалистов «синей команды», новинка превосходит своего оппонента в среднем на 4 %. А вот тесты энтузиаста, поделившегося результатами своих изысканий посредством YouTube-канала, не слишком впечатляют.

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Источник изображения: Intel

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Тестовая система включала в себя искомый процессор, материнскую плату Z490 AORUS PRO AX производства GIGABYTE, пару модулей оперативной памяти, функционирующих на эффективной частоте в 3200 МГц, а также графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 3080. В соперники новинке достался флагман прошлого поколения в лице 10-ядерного 20-поточного Core i9-10900KF и CPU конкурирующей стороны — 6-ядерный 12-поточный AMD Ryzen 5 5600X.

Необходимо напомнить, что данный исследователь уже тестировал новую модель несколько дней назад, однако тогда он столкнулся с ограничениями в работе интерфейса PCIe, но благодаря выходу новой версии BIOS проблемы были решены.

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Что касается непосредственно результатов тестирования, то достижения 8-ядерного 16-поточного Core i9-11900K пока что не слишком высоки: так, в нескольких представленных игровых приложениях флагман новой линейки уступает не только своему предшественнику, имеющему в своём распоряжении на 2 ядра больше, но и процессору «красной команды» в лице Ryzen 5 5600X, наделённому всего лишь 6 ядрами/12 потоками.

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Источник изображений: YouTube, 潮玩客

Стоит отметить, что, судя по всему, в тестировании использовался квалификационный образец CPU, а версии BIOS, предназначенные для поддержки моделей Rocket Lake-S, ещё далеки от совершенства, поэтому стоит дождаться официального дебюта настольных процессоров Intel 11-го поколения и их всестороннего тестирования, а уж затем делать окончательные выводы.