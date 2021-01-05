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В преддверии скорого анонса десктопных процессоров Intel 11-го поколения энтузиасты, которые тем или иным путём уже заполучили новые модели CPU в свои руки, продолжают дразнить широкую общественность, публикуя результаты тестирования новинок: впрочем, до сегодняшнего дня дело ограничивалось лишь «замерами» в ряде популярных бенчмарков, однако один из специалистов всё-таки набрался смелости и опубликовал достижения предстоящего флагмана новой линейки в ряде популярных игр, однако без трудностей не обошлось.

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Источник изображения: Intel

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В ходе тестирования энтузиаст решил сравнить достижения настольного процессора Intel Core i9-11900K, наделённого 8 ядрами/16 потоками, с результатами топового CPU семейства Comet Lake-S в лице 10-ядерного 20-поточного Core i9-10900KF и модели конкурирующей стороны, AMD Ryzen 9 5900X, имеющей в своём распоряжении 12 ядер/24 потока.

Прежде всего, специалист сравнил уровень производительности трёх представленных моделей в паре популярных бенчмарков (CPU-Z и Cinebench R20), и результат не слишком удивил: несмотря на то, что в разрезе однопоточной производительности флагман 11-го поколения превосходит своих оппонентов, в многопоточных тестах «нехватка» ядер сказывается весьма ощутимо.

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Перейдя к «замерам» в ряде игровых приложений, энтузиаст столкнулся с достаточно неприятной проблемой: специалист обнаружил, что используемая версия BIOS позволяет использовать видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti только в режиме PCIe 1.1 – вероятно, именно этим и обусловлены крайне низкие результаты Core i9-11900K по сравнению с Ryzen 9 5900X и Core i9-10900KF.

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Источник изображений: YouTube, 潮玩客

Таким образом, сам факт появления первых игровых тестов Intel Core i9-11900K не может не радовать, однако для более точной оценки уровня производительности флагманской модели новой линейки стоит дождаться более свежих версий BIOS, которые решат проблему с PCIe.