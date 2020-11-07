Драйвер AMD Radeon 20.11.1 обеспечит повышение производительности Radeon RX 5700 XT в игре Godfall
AMD объявила о выпуске очередной версии своего графического драйвера Radeon Software Adrenalin 2020 Edition под номером 20.11.1, несущей поддержку для тайтлов Assassin's Creed Valhalla, DIRT 5 и Call of Duty: Black Ops Cold War.
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Кроме того, уровень производительности Radeon RX 5700 XT для ещё не вышедшей игры Godfall, выпускаемой в содружестве с AMD и успевшей поразить широкое компьютерное сообщество необходимостью наличия как минимум 12 Гбайт видеопамяти для обеспечения комфортного игрового процесса при разрешении 4K, увеличился в среднем на 7 % по сравнению с драйвером версии 20.10.1 при использовании высоких настроек качества (DX12).
Источник изображения: Epic Games Store
В следующих версиях специалисты AMD обещают решить некоторые проблемы с технологиями Enhanced Sync, Performance Tuning и Performance Metrics Overlay, а также возникновение блокировки значения кадровой частоты на отметке в 30 к/с при задействовании ползунка масштабирования HDMI.
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Более подробно изучить документацию и скачать новую версию графического драйвера можно на официальном сайте AMD.
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