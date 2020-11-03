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Генеральный директор Counterplay Games, Кит Ли (англ. Keith Lee), рассказал о результатах сотрудничества команды разработчиков ураганного слешера Godfall и инженеров AMD Radeon. Игра использует широкие возможности новых видеокарт Radeon RX серии 6000 и, как дает понять Кит Ли, производительность флагманов линейки позволила довести графику Godfall до совершенства.

реклама «В 4K разрешении Godfall требует очень высокой пропускной способности видеопамяти для плавного и комфортного игрового процесса. Даже в самых мелких и сложных деталях игрового мира используются текстуры с разрешением 4K×4K, что требует 12 ГБ видеопамяти. AMD Infinity Cache позволяет играть в Godfall с высокой частотой кадров на максимальных настройках графики». — Кит Ли, Radeon™ RX 6000 Partner Showcase Ep. 2: Godfall & Counterplay Games





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Все это намекает на то, что обладатели флагмана NVIDIA, GeForce RTX 3080 с 10 ГБ видеопамяти, на высокий FPS в 4K разрешении могут не рассчитывать. Остается неизвестным, выпустит ли NVIDIA модели с увеличенным объемом видеопамяти. По последним слухам, работа над этим идет, но финальные спецификации улучшенных моделей до сих пор не утверждены и их судьба остается туманной.

Минимальные и рекомендуемые системные требования Godfall были опубликованы вчера.