Godfall потребуется 12 ГБ видеопамяти в 4K разрешении — генеральный директор Counterplay Games
Генеральный директор Counterplay Games, Кит Ли (англ. Keith Lee), рассказал о результатах сотрудничества команды разработчиков ураганного слешера Godfall и инженеров AMD Radeon. Игра использует широкие возможности новых видеокарт Radeon RX серии 6000 и, как дает понять Кит Ли, производительность флагманов линейки позволила довести графику Godfall до совершенства.
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«В 4K разрешении Godfall требует очень высокой пропускной способности видеопамяти для плавного и комфортного игрового процесса. Даже в самых мелких и сложных деталях игрового мира используются текстуры с разрешением 4K×4K, что требует 12 ГБ видеопамяти. AMD Infinity Cache позволяет играть в Godfall с высокой частотой кадров на максимальных настройках графики».— Кит Ли, Radeon™ RX 6000 Partner Showcase Ep. 2: Godfall & Counterplay Games
Все это намекает на то, что обладатели флагмана NVIDIA, GeForce RTX 3080 с 10 ГБ видеопамяти, на высокий FPS в 4K разрешении могут не рассчитывать. Остается неизвестным, выпустит ли NVIDIA модели с увеличенным объемом видеопамяти. По последним слухам, работа над этим идет, но финальные спецификации улучшенных моделей до сих пор не утверждены и их судьба остается туманной.
Минимальные и рекомендуемые системные требования Godfall были опубликованы вчера.
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