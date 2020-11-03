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Godfall потребуется 12 ГБ видеопамяти в 4K разрешении — генеральный директор Counterplay Games

В новом видео разработчик рассказывает о графических технологиях, используемых в Godfall, и намекает, что не всем современным флагманам будет доступно 4K разрешение.
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Генеральный директор Counterplay Games, Кит Ли (англ. Keith Lee), рассказал о результатах сотрудничества команды разработчиков ураганного слешера Godfall и инженеров AMD Radeon. Игра использует широкие возможности новых видеокарт Radeon RX серии 6000 и, как дает понять Кит Ли, производительность флагманов линейки позволила довести графику Godfall до совершенства.

Источник изображения: Godfall – Cinematic intro: The Fall

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«В 4K разрешении Godfall требует очень высокой пропускной способности видеопамяти для плавного и комфортного игрового процесса. Даже в самых мелких и сложных деталях игрового мира используются текстуры с разрешением 4K×4K, что требует 12 ГБ видеопамяти. AMD Infinity Cache позволяет играть в Godfall с высокой частотой кадров на максимальных настройках графики».

— Кит Ли, Radeon™ RX 6000 Partner Showcase Ep. 2: Godfall & Counterplay Games


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Все это намекает на то, что обладатели флагмана NVIDIA, GeForce RTX 3080 с 10 ГБ видеопамяти, на высокий FPS в 4K разрешении могут не рассчитывать. Остается неизвестным, выпустит ли NVIDIA модели с увеличенным объемом видеопамяти. По последним слухам, работа над этим идет, но финальные спецификации улучшенных моделей до сих пор не утверждены и их судьба остается туманной.

Минимальные и рекомендуемые системные требования Godfall были опубликованы вчера.

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amd radeon radeon rx 6000 radeon rx amd или nvidia
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Alex Vetrov
13:30
Ампер реально непотребство) Памяти - ни себе, ни людям. И гордый огрызок в лице 3070 впереди колонны с объемом в 8 гб за 60 тыс.)
Godfall потребуется 12 ГБ видеопамяти в 4K разрешении — генеральный директор Counterplay Games
GumanoidT
13:29
До боли знакомая конструкция радиатора с позиционированием теплотрубок, кто вспомнит что за он?
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Alexshanghai IntelAmdov
13:29
хотели как лучше, а вышло как всегда)
Одна из компоновочных особенностей AMD Ryzen 5000 обеспечивает прирост быстродействия в играх
kiberman
13:29
Пропускная решает, спору нет, но и чипу уровня 3080- нужен буфер пожирнее, оптимальным было бы решение 12гб, но это уже другая себестоимость и разводка платы. Хуангу это надо???))))) - нет, ему надо ...
Godfall потребуется 12 ГБ видеопамяти в 4K разрешении — генеральный директор Counterplay Games
Геннадий Малинин
13:28
Более того, х32 поддерживается через WoW. А глобально ядро изменилось с WinVista.
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Женя Витязь
13:28
Все, 3080 на авито за 20 тыщ
Godfall потребуется 12 ГБ видеопамяти в 4K разрешении — генеральный директор Counterplay Games
Собака на Zеnе
13:28
А зачем вообще было этого дармоеда держать? Тут особо никто не буянит. Посрёмся, да разойдёмся. На сайте есть люди похуже комментаторов - блогеры.
Одна из компоновочных особенностей AMD Ryzen 5000 обеспечивает прирост быстродействия в играх
Tin Terner
13:27
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Godfall потребуется 12 ГБ видеопамяти в 4K разрешении — генеральный директор Counterplay Games
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