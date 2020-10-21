AMD Ryzen 9 5950X улучшил свой результат в Geekbench 5 — флагман ощутимо обогнал Core i9-10900K
Топовый CPU от AMD покоряет новые высоты.
Энтузиасты, в руках которых уже оказались желаемые многими поклонниками продукции AMD настольные процессоры Ryzen 5000, продолжают радовать широкую компьютерную общественность новыми тестами: так, буквально вчера в сети появилась информация об уровне производительности флагманского Ryzen 9 5950X в тестовом пакете Geekbench 5, однако результаты тестирования в многопоточном подтесте были не слишком высоки, а уже сегодня, благодаря «зоркому глазу» энтузиаста под ником TUM_APISAK, сообществу предоставлены новые данные о достижениях новинки.
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Судя по представленным данным, топовый процессор AMD Ryzen 9 5950X, имеющий в своём распоряжении 16 ядер/32 потока с частотной формулой 3,4/~5,0 ГГц, в наилучших своих попытках смог завоевать 1663/15860 баллов в однопоточном/многопоточном тестах, что позволило ему взять верх над флагманской моделью Intel в лице 10-ядерного 20-поточного Core i9-10900K — новинка обогнала своего оппонента в среднем на 16-18 и 36-38 % соответственно.
Источник изображений: Geekbench
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При сравнении достижений нового CPU с результатами его предшественника в лице AMD Ryzen 9 3950X, можно отметить, что новинка оказывается впереди на ~18-22 и 8-12 % соответственно.
Стоит напомнить, что более подробные тесты появятся уже 5 ноября — именно на этот день намечен официальный дебют первых моделей AMD Ryzen 5000.
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