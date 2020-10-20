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Пока широкая компьютерная общественность ожидает старта продаж настольных процессоров AMD Ryzen 5000, некоторые счастливчики уже вовсю тестируют новые продукты: так, известный «сетевой детектив» TUM_APISAK делится с сообществом результатами тестирования двух новинок в бенчмарке Geekbench 5.

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Судя по представленным данным, 12-ядерный 24-поточный процессор AMD Ryzen 9 5900X функционировал на частотах 3,7/4,95 ГГц в базовом/максимальном режимах и смог набрать 1605/12869 баллов в однопоточном/многопоточном тесте, в то время как флагманский 16-ядерный/32-поточный Ryzen 9 5950X смог покорить планку в ~5 ГГц в турборежиме при ~3,4 в базовом, что позволило ему продемонстрировать результат в 1575/13605 очков в однопоточном/многопоточном состязании.

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Стоит учесть, что в дуэте с флагманской моделью «трудилась» материнская плата ROG Strix X570-I Gaming производства ASUS и оперативная память на частоте ~3860 МГц, а предтоповая модель получила в напарники системную плату MSI MEG X570 GODLIKE и модули ОЗУ DDR4-3600.

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Источник изображений: Geekbench 5

Энтузиаст под ником harukaze5719 решил наглядно продемонстрировать достижения новинок на фоне результатов их предшественников и конкурентов: исходя из представленного графика, в однопоточном режиме Ryzen 9 5950X и Ryzen 9 5900X превосходят Ryzen 9 3950X и Ryzen 9 3900XT на 21,9 и 20,1 % соответственно, а также обгоняют топовый CPU от Intel в лице Core i9-10900K на 11,5 и 13,7 %. Что касается многопоточной производительности, то в данной дисциплине новинки пока что не блещут: Ryzen 9 5900X обходит своего предшественника на 3,8 %, а Ryzen 9 5950X и вовсе уступает модели прошлого поколения 3,5 %.

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Источник изображения: Twitter, harukaze5719

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Учитывая высокие результаты, продемонстрированные новинками в однопоточном тесте, можно предположить, что при «замерах» в многопотоке новые CPU испытывали проблемы с охлаждением или оптимизацией, что и повлияло на итоговые баллы.

Впрочем, всецело полагаться на результаты единичных тестов не стоит, тем более что с 5 ноября каждый энтузиаст, раздобывший новую модель, сможет собственноручно протестировать CPU и поделиться результатами своих изысканий с компьютерным сообществом.