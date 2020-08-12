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Интерес к предстоящему дебюту потребительских графических адаптеров NVIDIA на базе архитектуры Ampere, вспыхнувший с новой силой после нескольких тизеров компании, предваряющих скорый анонс новинок, подогревается и рядом инсайдеров, в распоряжении которых то и дело появляется достаточно занятная информация касательно технических характеристик новых продуктов: так, ресурс VideoCardz, ссылаясь на сообщение энтузиаста Wjm47196, информирует о конфигурациях памяти предстоящих графических адаптеров.

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Источник изображения: Wccftech

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Согласно данным источника, топовые видеоадаптеры NVIDIA, в основу которых ляжет графический процессор GA102, получат 24, 20 и 10 Гбайт видеопамяти при ширине шины в 384/320 бит. Что касается 16-гигабайтной модели, основанной на данном чипе, информация о которой ранее появлялась в сети, то, судя по всему, след её пока что теряется. Модели на ступень ниже, «сердцем» которых станет чип GA104, обзаведутся 16 или 8 Гбайт памяти.

Таким образом, графический процессор GA102-400 в максимальной своей конфигурации с 5376 ядрами CUDA «на борту», вероятнее всего, станет базой для предстоящей топовой модели в лице Titan RTX (Ampere), которая и получит 24 Гбайт видеопамяти при 384-битной шине. Флагманская игровая видеокарта RTX 3090/3080 Ti на основе чипа GA102-300 сможет располагать 5248 потоковыми процессорами и 20 Гбайт памяти с шиной в 320 бит, а RTX 3080 получит GPU GA102-200 с 4352 активными CUDA-ядрами и 10 Гбайт видеопамяти, а также 320-битную шину.

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Видеоадаптеру GeForce RTX 3070, «сердцем» которого станет чип GA104-400 с 2944 потоковыми процессорами, источник отводит лишь 8 Гбайт памяти, а конфигурацию с 16 Гбайт оставляет для модели с припиской SUPER.

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Источник изображения: VideoCardz

Кроме того, инсайдер обратил внимание на недавние слухи, сулящие программное ограничение объёма памяти для одной из моделей NVIDIA: по мнению энтузиаста, компания вряд ли пойдёт на данный шаг, а в борьбе с предстоящими продуктами AMD на основе архитектуры RDNA 2 ей поможет уже проверенный временем способ — выпуск графических адаптеров серии SUPER.

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Стоит заметить, что, хотя инсайдер и утверждает, что данные являются подтверждёнными, однако всецело доверять представленной информации всё же не стоит.