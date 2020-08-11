NVIDIA может программно ограничить GeForce RTX 3080 — новинка получит 10 Гбайт видеопамяти вместо 12
Накал страстей вокруг предстоящего дебюта потребительских видеокарт NVIDIA поколения Ampere всё возрастает, а компьютерные сайты и ряд популярных инсайдеров только подливают масла в огонь: так, ресурс TweakTown, полагаясь на информацию известного YouTube-канала Moore's Law Is Dead, сообщает, что компания может программно ограничить одну из предстоящих моделей.
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Источник изображения: Wccftech
Согласно данным источника, сия судьба, вероятнее всего, постигнет графический адаптер GeForce RTX 3080: ресурс утверждает, что новинка фактически получит 12 Гбайт видеопамяти, однако путём манипуляций в BIOS специалисты компании ограничат её объём до 10 Гбайт, а ширина шины уменьшится с 384 до 320 бит. Впрочем, образцы для обзоров могут поставляться с «правильной» версией BIOS.
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Источник изображения: YouTube, Moore's Law Is Dead
Отмечается, что после выхода новых видеоадаптеров AMD с архитектурой RDNA 2, в зависимости от уровня производительности конкурирующих продуктов «красной команды», NVIDIA может пересмотреть своё решение, раскрыв весь потенциал RTX 3080. При этом утверждается, что GeForce RTX 3080 окажется на 15-25 % лучше текущего флагмана в лице RTX 2080 Ti.
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Стоит напомнить, что AMD также не брезговала предпринимать подобные шаги со своими графическими адаптерами: не так давно компания повысила эффективную частоту памяти ещё не дебютировавшей Radeon RX 5600 XT с 12 до 14 ГГц, чтобы новинка смогла противостоять конкурирующей модели NVIDIA в лице GeForce RTX 2060, а несколькими годами ранее программно ограничивала объём видеопамяти Radeon RX 480, когда фактически «на борту» видеоадаптера имелось 8 Гбайт, но из-за ограничений в BIOS модель могла оперировать лишь 4 Гбайт.
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AMD Radeon Radeon RX 480. Источник изображения: Wccftech
Впрочем, источник отмечает, что вероятность данного события хоть и есть, но она крайне мала. Кроме того, «народные умельцы» всегда славились решениями достаточно сложных ребусов по разблокировке дополнительных возможностей.
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