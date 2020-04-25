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Считанные дни остались до официального анонса настольных процессоров Intel 10-го поколения, но разнообразные бенчмарки уже сейчас позволяют оценить уровень производительности ещё не вышедших в свет новинок: так, одна из моделей семейства Comet Lake-S в очередной раз появилась в тестовом пакете 3DMark Time Spy, улучшив свои достижения по сравнению с прошлым результатом.

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Согласно представленным данным, базовая частота 8-ядерного/16-поточного десктопного процессора Intel Core i7-10700 составила 2,9 ГГц, а максимальная остановилась на отметке в 4,5 ГГц. В паре с новинкой «трудилась» материнская плата ROG STRIX Z490-A GAMING производства ASUS. В дисциплине, предназначенной для оценки производительности процессора, новая модель смогла завоевать 10928 очков (CPU Score), что помогло ей превзойти достижения своего оппонента из стана AMD в лице 8-ядерного/16-поточного Ryzen 7 3700X в среднем на 7-9 %.

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Источник изображения: 3DMark

Необходимо напомнить, что процессор Core i7-10700 уже появился в ассортименте одного из онлайн-магазинов — предварительная стоимость новинки составила ~34 800 рублей. При этом Ryzen 7 3700X в настоящий момент обойдётся почти на четверть дешевле. Естественно, в ближайшем будущем ситуация с ценами может измениться.