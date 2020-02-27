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Скорый дебют настольных процессоров Intel с кодовым именем Comet Lake-S стал катализатором частого появления новинок в том или ином популярном бенчмарке: так, сегодня известный «сетевой детектив» TUM_APISAK делится с широкой общественностью результатами тестов очередного CPU в паре тестовых пакетов 3DMark – Time Spy и Fire Strike.

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Источник изображения: Twitter, TUM_APISAK

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Исходя из имеющихся данных, частотная формула 8-ядерного 16-поточного процессора Intel Core i7-10700 выглядела следующим образом — 2,9/4,7 ГГц в базовом/максимальном режимах. В бенчмарках Time Spy и Fire Strike представленный образец завоевал 9854 (CPU Score) и 24070 (Physics Score) баллов, чуть уступив достижениям своего конкурента из стана «красной команды» в лице AMD Ryzen 7 3700X, имеющего в своём арсенале аналогичное количество ядер и потоков, в среднем 1-4 % в обеих дисциплинах.

Несомненно, новинка продемонстрировала достаточно неплохие результаты, навязав борьбу своему будущему конкуренту, однако всецело полагаться на единичные «замеры» не стоит — правильнее будет дождаться полноценных тестов.

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Что касается информации о дате анонса новинок от Intel, то сколь-нибудь точных данных пока нет: ожидается, что десктопные процессоры 10-го поколения дебютируют весной, причём это может случиться как в следующем месяце, так и в апреле или мае.