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Настольные процессоры Intel 10-го поколения появились в ассортименте одного из украинских магазинов

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Очень дешевая 2070 - почти довирусная цена
Обвал цен на 2070 - дешевая MSI в Ситилинке
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До появления первых десктопных процессоров Intel 10-го поколения остались считанные недели, поэтому неудивительно, что ассортимент ряда магазинов уже сейчас пополняется новыми моделями семейства Comet Lake-S: несколько дней назад компьютерная общественность имела возможность оценить стоимость новинок в онлайн-магазине, базирующемся в одной из стран Европейского Союза, а сегодня одна из украинских площадок поделилась со своими потенциальными клиентами ценами на ещё не вышедшие CPU.

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Источник изображения: Intel

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Флагманский процессор в лице 10-ядерного 20-поточного Intel Core i9-10900K, как и полагается топовой модели, занимает первую строчку в разрезе стоимости — CPU можно заполучить, расставшись с 21 325 грн. (~58 000 руб.); его «собрат», лишённый встроенной графической подсистемы, Core i9-10900KF, оценён в 19 801 грн. (~53 800 руб.); стоимость 10-ядерных моделей с заблокированным множителем, Core i9-10900 и Core i9-10900F, остановилась на отметке в 17 669 грн. (~48 000 руб.) и 16 755 грн. (~45 500 руб.); цена 8-ядерных 16-поточных CPU в лице Core i7-10700K, Core i7-10700KF, Core i7-10700 и Core i7-10700F, составляет 15 232 грн. (~41 500 руб.), 14 622 грн. (~39 800 руб.), 12 795 грн. (~34 800 руб.) и 12 186 грн. (~33 100 руб.) соответственно; 6-ядерные процессоры семейства Core i5, получившие поддержку гиперпоточности, а именно Core i5-10600K, Core i5-10600KF, Core i5-10600, Core i5-10500, Core i5-10400 и Core i5-10400F можно приобрести за 9 748 грн. (~26 500 руб.), 9 139 грн. (~ 24 900 руб.), 7 921 грн. (~21 500 руб.), 7 007 грн. (~19 000 грн.), 6 916 грн. (~18 800 руб.) и 6 093 грн. (~16 600 руб.) соответственно; 4-ядерные 8-поточные Core i3-10320, Core i3-10300 и Core i3-10100 оценены в 5 788 грн. (~15 700 руб.), 5 484 грн. (~14 900 руб.) и 4 874 грн. (~13 200 руб.); за 2-ядерные 4-поточные Pentium G6600, G6500 и G6400 просят 3 412 грн. (~9 300 руб.), 3 046 грн. (~8 300 руб.) и 2 742 грн. (~7 500 руб.); младший 2-ядерный Celeron G5900 предлагается за 1 889 грн. (~5 100 руб.). Необходимо учесть, что в будущем цены могут быть скорректированы.

Модель Кол-во ядер/потоков  Базовая частота, ГГц Стоимость
Core i9-10900K 10/20 3,7 21 325 грн. (~58 000 руб.)
Core i9-10900KF 10/20 3,7 19 801 грн. (~53 800 руб.)
Core i9-10900 10/20 2,8 17 669 грн. (~48 000 руб.)
Core i9-10900F 10/20 2,8 16 755 грн. (~45 500 руб.)
Core i7-10700K 8/16 3,8 15 232 грн. (~41 500 руб.)
Core i7-10700KF 8/16 3,8 14 622 грн. (~39 800 руб.)
Core i7-10700 8/16 2,9 12 795 грн. (~34 800 руб.)
Core i7-10700F 8/16 2,9 12 186 грн. (~33 100 руб.)
Core i5-10600K 6/12 4,1 9 748 грн. (~26 500 руб.)
Core i5-10600KF 6/12 4,1 9 139 грн. (~ 24 900 руб.)
Core i5-10600 6/12 3,3 7 921 грн. (~21 500 руб.)
Core i5-10500 6/12 3,1 7 007 грн. (~19 000 грн.)
Core i5-10400 6/12 2,9 6 916 грн. (~18 800 руб.)
Core i5-10400F 6/12 2,9 6 093 грн. (~16 600 руб.)
Core i3-10320 4/8 3,8 5 788 грн. (~15 700 руб.)
Core i3-10300 4/8 3,7 5 484 грн. (~14 900 руб.)
Core i3-10100 4/8 3,6 4 874 грн. (~13 200 руб.)
Pentium G6600 2/4 4,2 3 412 грн. (~9 300 руб.)
Pentium G6500 2/4 4,1 3 046 грн. (~8 300 руб.)
Pentium G6400 2/4 4,0 2 742 грн. (~7 500 руб.)
Celeron G5900 2/2 3,4 1 889 грн. (~5 100 руб.)


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Стоит напомнить, что анонс новых процессоров Intel должен состояться уже 30 апреля, в то время как в продаже, по некоторым данным, они должны появиться лишь спустя месяц — 27 мая.

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