Настольные процессоры Intel 10-го поколения появились в ассортименте одного из украинских магазинов
До появления первых десктопных процессоров Intel 10-го поколения остались считанные недели, поэтому неудивительно, что ассортимент ряда магазинов уже сейчас пополняется новыми моделями семейства Comet Lake-S: несколько дней назад компьютерная общественность имела возможность оценить стоимость новинок в онлайн-магазине, базирующемся в одной из стран Европейского Союза, а сегодня одна из украинских площадок поделилась со своими потенциальными клиентами ценами на ещё не вышедшие CPU.
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Источник изображения: Intel
рекламаФлагманский процессор в лице 10-ядерного 20-поточного Intel Core i9-10900K, как и полагается топовой модели, занимает первую строчку в разрезе стоимости — CPU можно заполучить, расставшись с 21 325 грн. (~58 000 руб.); его «собрат», лишённый встроенной графической подсистемы, Core i9-10900KF, оценён в 19 801 грн. (~53 800 руб.); стоимость 10-ядерных моделей с заблокированным множителем, Core i9-10900 и Core i9-10900F, остановилась на отметке в 17 669 грн. (~48 000 руб.) и 16 755 грн. (~45 500 руб.); цена 8-ядерных 16-поточных CPU в лице Core i7-10700K, Core i7-10700KF, Core i7-10700 и Core i7-10700F, составляет 15 232 грн. (~41 500 руб.), 14 622 грн. (~39 800 руб.), 12 795 грн. (~34 800 руб.) и 12 186 грн. (~33 100 руб.) соответственно; 6-ядерные процессоры семейства Core i5, получившие поддержку гиперпоточности, а именно Core i5-10600K, Core i5-10600KF, Core i5-10600, Core i5-10500, Core i5-10400 и Core i5-10400F можно приобрести за 9 748 грн. (~26 500 руб.), 9 139 грн. (~ 24 900 руб.), 7 921 грн. (~21 500 руб.), 7 007 грн. (~19 000 грн.), 6 916 грн. (~18 800 руб.) и 6 093 грн. (~16 600 руб.) соответственно; 4-ядерные 8-поточные Core i3-10320, Core i3-10300 и Core i3-10100 оценены в 5 788 грн. (~15 700 руб.), 5 484 грн. (~14 900 руб.) и 4 874 грн. (~13 200 руб.); за 2-ядерные 4-поточные Pentium G6600, G6500 и G6400 просят 3 412 грн. (~9 300 руб.), 3 046 грн. (~8 300 руб.) и 2 742 грн. (~7 500 руб.); младший 2-ядерный Celeron G5900 предлагается за 1 889 грн. (~5 100 руб.). Необходимо учесть, что в будущем цены могут быть скорректированы.
|Модель
|Кол-во ядер/потоков
|Базовая частота, ГГц
|Стоимость
|Core i9-10900K
|10/20
|3,7
|21 325 грн. (~58 000 руб.)
|Core i9-10900KF
|10/20
|3,7
|19 801 грн. (~53 800 руб.)
|Core i9-10900
|10/20
|2,8
|17 669 грн. (~48 000 руб.)
|Core i9-10900F
|10/20
|2,8
|16 755 грн. (~45 500 руб.)
|Core i7-10700K
|8/16
|3,8
|15 232 грн. (~41 500 руб.)
|Core i7-10700KF
|8/16
|3,8
|14 622 грн. (~39 800 руб.)
|Core i7-10700
|8/16
|2,9
|12 795 грн. (~34 800 руб.)
|Core i7-10700F
|8/16
|2,9
|12 186 грн. (~33 100 руб.)
|Core i5-10600K
|6/12
|4,1
|9 748 грн. (~26 500 руб.)
|Core i5-10600KF
|6/12
|4,1
|9 139 грн. (~ 24 900 руб.)
|Core i5-10600
|6/12
|3,3
|7 921 грн. (~21 500 руб.)
|Core i5-10500
|6/12
|3,1
|7 007 грн. (~19 000 грн.)
|Core i5-10400
|6/12
|2,9
|6 916 грн. (~18 800 руб.)
|Core i5-10400F
|6/12
|2,9
|6 093 грн. (~16 600 руб.)
|Core i3-10320
|4/8
|3,8
|5 788 грн. (~15 700 руб.)
|Core i3-10300
|4/8
|3,7
|5 484 грн. (~14 900 руб.)
|Core i3-10100
|4/8
|3,6
|4 874 грн. (~13 200 руб.)
|Pentium G6600
|2/4
|4,2
|3 412 грн. (~9 300 руб.)
|Pentium G6500
|2/4
|4,1
|3 046 грн. (~8 300 руб.)
|Pentium G6400
|2/4
|4,0
|2 742 грн. (~7 500 руб.)
|Celeron G5900
|2/2
|3,4
|1 889 грн. (~5 100 руб.)
рекламаСтоит напомнить, что анонс новых процессоров Intel должен состояться уже 30 апреля, в то время как в продаже, по некоторым данным, они должны появиться лишь спустя месяц — 27 мая.
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