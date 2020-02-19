Целый ряд жалоб от счастливых обладателей премиальных моделей видеокарт ASUS серии ROG Strix Radeon RX 5700, отмечающих перегрев графических адаптеров, несмотря на их эффективную систему охлаждения, побудил представителей тайваньского гиганта признать проблему, но, по их заявлениям, виноваты вовсе не их специалисты, а проектные стандарты AMD, сообщает ресурс OC3D.

Так, по словам ASUS, видеокарты серии ROG Strix Radeon RX 5700 были спроектированы согласно официальной документации AMD, в которой рекомендуется использовать давление в 30-40 PSI (фунтов на квадратный дюйм) при монтаже кулеров, однако, как показала практика, данное значение оказалось слишком низким для обеспечения качественного охлаждения целого ряда видеокарт.

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Для решения данной проблемы специалисты ASUS повышают монтажное давление до величины около 50-60 PSI для моделей ROG Strix Radeon RX 5700, поэтому видеокарты, поставляемые с января 2020 года, будут лишены проблемы с чрезмерным нагревом.

Для обладателей видеокарт, столкнувшихся с данной неприятностью, начиная с марта 2020 года рекомендуется обратиться в ближайший сервисный центр ASUS для замены крепёжных винтов, что должно устранить проблему. Чтобы точно определить, подпадает ли конкретная модель под «апгрейд», представители компании рекомендуют ознакомиться со следующим списком.

Источник изображений: ASUS

Более подробную информацию можно найти на официальном сайте ASUS.