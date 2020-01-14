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Новые данные о производительности 10-ядерного процессора Intel семейства Comet Lake-S — новинка уступает даже AMD Ryzen 7 3800X

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Пока представители Intel не спешат делиться с широкой общественностью данными касательно технических характеристик и уровня производительности будущих настольных процессоров 10-го поколения, ещё не дебютировавшие новинки продолжают появляться в базах данных ряда популярных тестовых пакетов: сегодня, благодаря известному «сетевому детективу» TUM_APISAK, у широкой компьютерной общественности в очередной раз появилась возможность обсудить достижения флагманской модели в бенчмарке Geekbench 5.

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Исходя из представленных данных, процессор является представителем семейства Comet Lake-S и наделён 10 ядрами/20 потоками с базовой частотой 2,5 ГГц, при этом в максимальном режиме среднее её значение колеблется в пределах 4,4 ГГц, что несколько ниже частотных характеристик, которыми, судя по недавней «утечке», будет располагать Core i9-10900, а именно — 2,8 ГГц в базовом режиме и 4,5/4,6 ГГц в режимах Turbo Boost Max 3.0/Thermal Velocity Boost при активности всех ядер.

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Что касается уровня производительности, то в однопоточном подтесте 10-ядерный процессор смог получить 1241 балл, а в многопоточной дисциплине набрал 8852 очка, уступив достижениям своего 8-ядерного 16-поточного соперника из стана AMD в лице Ryzen 7 3800X в среднем 3,7 и 1,9 % соответственно.

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Средний результат AMD Ryzen 7 3800X

Источник изображений: Geekbench

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Необходимо учесть, что представленный образец, судя по всему, функционировал на несколько сниженных частотах по сравнению с конечным продуктом, поэтому от массовой модели стоит ожидать более впечатляющих результатов.

Стоит напомнить, что, согласно недавним слухам, дебют процессоров Intel 10-го поколения может задержаться до мая 2020 года в связи с высокими «аппетитами» 10-ядерного флагмана настольной линейки, превышающими значение в 300 Вт.

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ego0550
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Новые данные о производительности 10-ядерного процессора Intel семейства Comet Lake-S — новинка уступает даже AMD Ryzen 7 3800X
Сверхчеловек
22:19
Вот играю я в свой VR и постоянно лицо потеет. И что вы думаете? Там процессор от амд. :)
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mVlad
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Batareykin
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