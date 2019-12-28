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Уже совсем скоро Intel намерена явить компьютерному миру новую линейку своих настольных процессоров 10-го поколения. В распоряжении ресурса VideoCardz оказалась новая порция данных касательно продуктов «синей команды» в виде слайдов не слишком высокого качества, которой они с радостью делятся с широкой общественностью.

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Источник изображения: Intel

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Согласно информации источника, флагманом серии станет 10-ядерный 20-поточный Intel Core i9-10900K, а его уровень TDP остановится на отметке в 125 Вт — данное значение также справедливо для Core i7-10700K и Core i5-10600K. Базовая частота топового настольного процессора составит 3,7 ГГц, а Turbo Boost Max 3.0 позволит достичь значения в 5,2 ГГц.

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Источник изображения: VideoCardz, Informatica Cero

Кроме того, новинка получит поддержку технологии Thermal Velocity Boost, которая уже применялась в ряде продуктов Intel, благодаря чему при условии благоприятного температурного режима флагман сможет функционировать на частоте в 5,3 ГГц для одного ядра и 4,9 ГГц — для всех. Модель с заблокированным множителем в лице Core i9-10900 поддержкой обеих технологий также не обделили, в результате чего новинка сможет достигать частоты 5,2 ГГц при активности всех ядер и 4,6 ГГц — одного.

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Помимо вышеупомянутых CPU, Turbo Boost Max 3.0 снабдили процессоры Core i7-10700K и Core i7-10700. Кроме того, все 4 модели могут похвастаться поддержкой оперативной памяти DDR4-2933 в двухканальном режиме. А вот процессорам рангом пониже придётся довольствоваться DDR4-2666.

Пожалуй, главным сюрпризом для компьютерной общественности стало внедрение технологии Hyper-Threading для процессоров семейств Core i3 и i5, что в который раз подтверждает представленный слайд.

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Источник изображения: VideoCardz, Informatica Cero

Новая платформа сможет предложить до 40 линий PCIe 3.0 (16 линий CPU + 24 линии PCH), поддержку Intel Wifi 6, памяти Intel Optane, интерфейс USB 3.2, 2.5-гигабитное подключение Ethernet, а также ряд улучшений и новых функций для разгона процессора и памяти.

Источник изображения: VideoCardz

Стоит напомнить, что для функционирования процессоров Intel семейства Comet Lake-S понадобятся материнские платы на базе новых чипсетов 400-й серии с разъёмом LGA 1200. Дебют новых продуктов ожидается уже совсем скоро — согласно недавней «утечке», это может произойти в феврале 2020 года. Кроме того, международное мероприятие CES 2020, стартующее в начале января, вероятно, принесёт больше информации касательно новинок «синей команды».