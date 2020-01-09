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Негодование большинства компьютерных энтузиастов, вызванное достаточно «скомканным» выступлением представителей Intel на международной выставке CES 2020, которые не обмолвились ни словом касательно настольных процессоров семейства Comet Lake-S, похоже, может смениться разочарованием: так, в распоряжении ресурса ComputerBase оказались новые подробности о возможных причинах задержки анонса новинок.

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Источник изображения: Intel

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По словам источника, производители материнских плат с нетерпением ждут дебюта процессоров Comet Lake-S, ведь их продукты на базе чипсета Z490 уже готовы, однако у специалистов Intel, похоже, возникли некоторые трудности с обузданием «аппетитов» 10-ядерного флагмана с номинальным TDP в 125 Вт — как оказалось, его реальное потребление превышает значение в 300 Вт. Несмотря на высокий уровень энергопотребления его «соплеменников» в лице Core i9-9900K и Core i9-9900KS, «запросы» ещё не вышедшей новинки являются рекордными в массовом сегменте, что чревато проблемами с охлаждением и питанием.

Стоит напомнить, что, судя по недавним утечкам, базовая частота флагманского 10-ядерного процессора Intel Core i9-10900K составит 3,7 ГГц, задействование Turbo Boost Max 3.0 позволит достичь значения в 5,2 ГГц, а технология Thermal Velocity Boost обеспечит максимальную частоту в 5,3 ГГц при активности одного ядра и 4,9 ГГц — всех ядер.

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Таким образом, источник утверждает, что несмотря на готовность производителей системных плат, специалисты Intel, пытаясь выжать последние «соки» из 14-нм техпроцесса, до сих пор не в состоянии обуздать «горячий нрав» своей флагманской модели, которая станет «изюминкой» семейства Comet Lake-S, поэтому дебют новинок может задержаться вплоть до мая. Кроме того, высокий уровень энергопотребления мог стать причиной отсутствия 10-ядерных моделей в новой линейке мобильных процессоров Comet Lake-H.