В настоящий момент компания весьма заинтересована продуктами для ИИ-вычислений.

Дебютировавшая в раннем доступе несколько дней назад и горячо ожидаемая целым рядом геймеров игра Starfield продолжает будоражить умы компьютерного сообщества: тайтл не получил поддержки NVIDIA DLSS и Intel XeSS, однако эта проблема решается сторонними модами, а вот сравнительно низкий уровень производительности моделей «зелёной команды» может быть связан с некоторыми изменениями во внутренней «кухне» NVIDIA.

реклама

Источник изображения: Pixabay

Как информирует общественность ресурс Hardware Times, согласно источникам инсайдера YouTube-канала Moore's Law Is Dead, NVIDIA постепенно урезает расходы на своё подразделение, ответственное за разработку графических драйверов и поддержку новых игровых приложений, смещая приоритеты на отделы, работающие над продуктами, предназначенными для решения задач с задействованием искусственного интеллекта.

Сообщается, что итогом сокращения бюджета на разработку игрового ПО стал сравнительно низкий показатель кадровой частоты для видеокарт NVIDIA в тайтле Starfield, и эта игра может быть далеко не последней в списке «жертв».

Естественно, разработка и внедрение продуктов, связанных с ИИ, является «лакомым кусочком» для NVIDIA, учитывая, что в настоящий момент «зелёная команда» доминирует в данной области и намеревается укрепить свои позиции в обозримом будущем, в то время как игровое направление может отойти на второй план — для геймеров ситуация не слишком приятная, однако в погоне за сверхприбылями легко потерять голову, что, впрочем, никоим образом не оправдывает любителей «больших денег».

Естественно, данная информация исходит из неофициальных источников, поэтому относиться к ней следует с известной долей скептицизма.