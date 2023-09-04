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NVIDIA сокращает бюджет подразделения разработки драйверов, Starfield среди первых жертв — инсайд
В настоящий момент компания весьма заинтересована продуктами для ИИ-вычислений.

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Дебютировавшая в раннем доступе несколько дней назад и горячо ожидаемая целым рядом геймеров игра Starfield продолжает будоражить умы компьютерного сообщества: тайтл не получил поддержки NVIDIA DLSS и Intel XeSS, однако эта проблема решается сторонними модами, а вот сравнительно низкий уровень производительности моделей «зелёной команды» может быть связан с некоторыми изменениями во внутренней «кухне» NVIDIA.

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Источник изображения: Pixabay

Как информирует общественность ресурс Hardware Times, согласно источникам инсайдера YouTube-канала Moore's Law Is Dead, NVIDIA постепенно урезает расходы на своё подразделение, ответственное за разработку графических драйверов и поддержку новых игровых приложений, смещая приоритеты на отделы, работающие над продуктами, предназначенными для решения задач с задействованием искусственного интеллекта.

Сообщается, что итогом сокращения бюджета на разработку игрового ПО стал сравнительно низкий показатель кадровой частоты для видеокарт NVIDIA в тайтле Starfield, и эта игра может быть далеко не последней в списке «жертв».

Естественно, разработка и внедрение продуктов, связанных с ИИ, является «лакомым кусочком» для NVIDIA, учитывая, что в настоящий момент «зелёная команда» доминирует в данной области и намеревается укрепить свои позиции в обозримом будущем, в то время как игровое направление может отойти на второй план — для геймеров ситуация не слишком приятная, однако в погоне за сверхприбылями легко потерять голову, что, впрочем, никоим образом не оправдывает любителей «больших денег».

Естественно, данная информация исходит из неофициальных источников, поэтому относиться к ней следует с известной долей скептицизма.

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#nvidia #starfield
Источник: hardwaretimes.com
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DIP48
19:16
Я смотрю, украинец от слова украсть. Ты зачем чужую фотку с автомобилем спер ?! Она же на многих сайтах. Позор тебе, вору чужих фоток ! https://www.drive2.ru/r/lada/priora_sedan/288230376151797288/
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
DIP48
19:15
Я смотрю, украинец от слова украсть. Ты зачем чужую фотку с автомобилем спер ?! Она же на многих сайтах. Позор тебе, вору чужих фоток ! https://www.drive2.ru/r/lada/priora_sedan/288230376151797288/
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
DIP48
19:11
Прикручивали, как раз прикручивали, начиная еще с СССР))). Москвич-400 / 401, представлял собой воссозданный на основе сохранившихся экземпляров и полученных СССР по репарациям остатков оборудования и...
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
DIP48
19:10
А уж какие легенды ходят про "настоящее немецкое качество" Опеля))). Владельцы Опелей матом не дадут соврать))).
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
Kiler
19:10
Так почему на мерседесе не прикручивали шилдик москвич ? А все что потому что не хотят свою марку вговне топить
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
DIP48
19:09
Даже более того, немецкие бренды собирались и делались в России, все эти БМВ, Мерсы.)))
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
Kiler
19:08
Нас правительства официально дурит, китайская гавной , под шильдик москвича. Боже какой же зашквар. И мы ещё говорим о суверенитете...
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
DIP48
19:07
А ты переехавший из Неньки хохол ? Южнорусский, так бы сразу и сказал. Если, конечно, фото не спер чужое из сети.
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
DIP48
19:07
Ставят еще как ставят. И немцы ставят и американцы и англичане. Китай везде. Даже в айфоне)))
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
Kiler
19:05
Пипец ты деревянный. Почему на поршень никто не ставит шильдик Лада? Даже можешь не гуглить, не найдёшь хд
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
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